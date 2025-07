Sve je počelo kada je 2012. godine u intervjuu za francusko izdanje "Rolingstona" uporedio Hrvate sa nacistima. Dilan je tada rekao: "Ako tvojim žilama teče krv robovlasnika ili članova Kju Kluks Klana, crnci će to nanjušiti, isto kao Jevreji naciste i Srbi Hrvate".

Najpoznatiji pesnik među rok muzičarima se u ovom dugačkom intervjuu vratio na svoju prošlost angažovanog umetnika i govorio o istoriji kao inspiraciji. Na pitanje da li nalazi sličnosti između Amerike iz vremena građanskog rata i sadašnje Amerike, Dilan je odgovorio:

„Crnci znaju da neki belci nisu želeli da se odreknu robovlasništva, da bi, da je bilo po njihovom, još bili pod njihovim jarmom, i ne mogu da se prave da to ne znaju. Ako u vama teče krv robovlasnika ili (Kju Klus) Klana, crnci to mogu da osete. Te stvari su ostale do danas. Baš kao što Jevreji mogu da osete krv nacista, a Srbi krv Hrvata.”

Dilan je saslušan u sudu u Parizu sredinom novembra 2013. godine, kada je došao u Francusku da održi koncerte i primi „Legiju časti”, najviše francusko nacionalno odlikovanje. Optužnica koja je protiv njega podignuta je automatska u ovakvim slučajevima – na osnovu prijave za „uvredu” i „podsticanje mržnje”, precizirali su francuski mediji.

Za razliku od američkog zakona koji ne predviđa ograničenja kada je reč o slobodi govora, francuski Zakon o štampi zabranjuje pozivanje na diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv jedne ili više osoba zbog porekla, pripadnosti ili nepripadnosti određenoj etničkoj grupi, naciji, rasi ili veri.

Foto: Javno vlasništvo/Vikipedija

Vest o podizanju optužnice protiv Dilana, koja je prethodno objavljena u hrvatskoj štampi, našla se u svim većim francuskim medijima, nakon što ju je potvrdio sud u Parizu.

Za francuske novinare to je bila prilika da podsete na istorijski kontekst. Tako je „Frans pres” naveo da je „tokom Drugog svetskog rata u Hrvatskoj vladao režim ustaša, nacističkih saveznika koji su stvorili nezavisnu Hrvatsku na ruševinama osvojenog jugoslovenskog kraljevstva i da su stotine hiljada Srba, Jevreja, cigana i Hrvata antifašista umrli u koncentracionim logorima – pre svega u Jasenovcu koji je prozvan ‘hrvatski Aušvic’”.

U vesti francuske agencije koju prenose mediji piše da su „Hrvati veoma osetljivi kada se pominju burni periodi u njihovoj istoriji, naročito prva Nezavisna država Hrvatska”. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

AFP je istakao da „ni danas ne postoji saglasnost oko broja žrtava. Zagreb govori o 80.000, Američki muzej holokausta o 100.000, a srpske asocijacije govore o 700.000 žrtava”. U agencijskoj vesti se zaključuje da „hrvatski ekstremisti i huligani danas koriste ustaške simbole na političkim skupovima i na kulturnim i sportskim događajima”.

Ova tužba protiv proslavljenog američkog pevača je odbačena nakon što je prekršajni sud u Parizu odlučio da je takva tužba neprihvatljiva zbog pravnih formalnosti. Foto: I. Marinković

Kako je objašnjeno, s obzirom da Dilan nije znao da će intervju biti objavljen u francuskom Rolingstonu i nije dao pristanak, sud u Parizu ga nije krivično gonio.

Iako je Dilan izbegao kaznu u Francuskoj, o njegovoj oceni da "crnci mogu da osete rasistu baš kao što Jevreji mogu nacistu, a Srbi Hrvata, još jednom se raspravljalo i to puna četiri sata na sudskom ročištu u Parizu, pisao je tada "Večernji list".

U fokusu suda je tada bila optužba protiv izdavača francuskog izdanja časopisa "Rolingston", Mišela Birnbauma, koji, iako je ranije najavio sudu da će pozvati Dilana kao svedoka, to ipak nije učinio i čitav proces se odvijao bez umetnika, čija je izjava u osnovi samog spora. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Direktor francuskog izdanja časopisa Mišela Birnbaum takođe je krivično gonjen, ali je sud u Parizu ocenio da je tužba neprihvatljiva, jer se u njegovu statutu ne nalazi borba protiv rasizma.

Francuski zakon kaže da društvo koje podnosi tužbu zbog krivičnog dela podsticanja mržnje mora navesti u svojim statutima da se bori protiv diskriminacije, rasizma ili govora mržnje.

Inače, Birnbaum se na sudu, pisao je "Večernji list", branio tvrdnjom da je Dilan umetnik i pesnik i da su njegove reči, pa i one u spornom intervjuu, jedna vrsta poezije, dok se njegov advokat pozvao, između ostalog, i na presudu haškog tribunala po međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Foto: Profimedia

Optuženi izdavač francuskog "Rolingstona" otkrio je tada još jedan zanimljiv detalj. Naime, on je rekao da je Ivo Josipović, dok je bio predsednik Hrvatske, pokušao da nagovori Dilana da dođe na razgovor i da se ili izvini ili nekako drugačije izgladi spornu izjavu. Birnbaum je dodao da je i on trebalo da bude pozvan na taj sastanak, ali je Dilan odbio da u tome učestvuje, pa od toga nije ništa bilo, javljao je zagrebački list.

Isti slučaj je već bio pred francuskim pravosuđem, ali pred sudom druge kategorije, ali je čak i tada postupak obustavljen.

Dilanov advokat, Tijeri Marember, tada je objasnio da je postupak obustavljen, jer je zaključeno da je pevač odobrio objavljivanje razgovora u američkom, ali ne i u francuskom izdanju časopisa.

BONUS VIDEO: