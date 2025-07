Kao rezultat toga, neki dani su bili među najkraćim u istoriji. Ovaj fenomen, uzrokovan faktorima kao što su unutrašnja kretanja Zemlje i uticaj Meseca, mogao bi imati iznenađujuće posledice.

Ubrzana rotacija Zemlje može da dovede do skraćivanja dana

Po prvi put, stručnjaci čak razmišljaju o uklanjanju sekunde iz univerzalnog vremena, "negativne sekunde". Ovo neće poremetiti našu rutinu, ali predstavlja važno prilagođavanje za sinhronizovane sisteme kao što su GPS ili telekomunikacije. Foto: Profimedia

Neki to vide kao preteču planetarnog preokreta, ali to je više prirodni fenomen. Naučnici posmatraju suptilno, ali stvarno ubrzanje u Zemljinoj rotaciji, što bi nas na kraju moglo dovesti do nešto kraćih dana. Prema nedavnim merenjima, Zemlja je doživela neke od svojih najkraćih dana.

Zašto se Zemlja ubrzava?

Dužina dana na Zemlji, za koji se veruje da je fiksiran na 24 sata, je u stvari malo promenljiva. Ova varijacija se može objasniti mnoštvom faktora, kako unutrašnjih tako i spoljašnjih:

Raspodela masa na planeti

Kretanje Zemljinog jezgra

Zemljotresi

Lunarne plime i oseke

Snažni vetrovi u atmosferi

Ali poslednjih godina, to je bio misteriozniji fenomen koji je zaintrigirao istraživače: čini se da se Zemlja okreće brže nego ranije, skraćujući naše dane za nekoliko milisekundi. Foto: Profimedia

S obzirom na tačnost nekih GPS instrumenata ili putanju nekih satelita, i najmanja promena može dovesti do problema na duge staze.

Problemi za ljude

Koordinirano univerzalno vreme (UTC), koje upravlja našim satovima i kalendarima na globalnom nivou, možda će morati da se prilagodi ako se ovaj trend nastavi. FOTO: Profimedia

Godine 1972. naučnici su predstavili ideju "prestupnih sekundi", sekundi koje se dodaju kako bi se nadoknadilo usporavanje Zemljine rotacije. Ali po prvi put se razmatra suprotno: oduzimanje sekunde od zvaničnog vremena, "negativne sekunde".

Da li treba da budemo zabrinuti?

Naučnici sugerišu da nema mesta za paniku. Ovo ubrzanje nije uočljivo u našem svakodnevnom životu i ne dovodi u pitanje stabilnost naše planete u kratkom roku. Umesto toga, to je prirodno prilagođavanje Zemljinog sistema. Podseća nas da je naša planeta živa, u neprestanom pokretu, i da čak ni njeni osnovni ritmovi, kao što je dužina dana, nisu fiksni.

(Blic, Meteomedia)

