Milena Popović je godina bila u skladnoj vezi sa Igorem Jurićem, a sada je progovorila o njihovom odnosu i otkrila da su svoju ljubav krunisali brakom. FOTO: Printksrin Instagram milenapopovic

- Ja sam srećna, volela sam čoveka koji je ubijen i to je rana koja ostaje. Ali danas ponovo volim, imam pored sebe čoveka koji je divan, koji je divan prema mom detetu, to je jedan skladan odnos, i mogu slobodno da kažem skladan brak. Svima bih poželela da nađu ljubav, rekla je Milena Popović za Republiku. Foto: Printskrin/Instagram/milena-bogdan

Milena Popović nedavno je govorila o vezi sa Jurićem. Kako je tada ispričala čak ju je i sin Bogdan pitao da li je njegovog oca varala sa Jurićem.

- Ako vam kažu udovica, to je jako tužno i ljudi gledaju da ste osuđeni na taj način. Ja sam Milena Popović, istoričar umetnosti, šta god da sam ja, nije bitno, ali jednostavno ljudima je interesantno da se čitaju vesti o meni. Deluje kao da nisam smela da se zaljubim ponovo, meni i danas pišu da sam brzo prežalila Olivera, i oni će pisati to uvek, ja ne radim ništa da bih udovoljila bilo kome, ja moram da imam svoj život a i moj sin isto. Mene je Bogdan pitao direktno za Igora, i ja sam mu rekla da mi se on sviđa, i da uživam sa njim, a on me je pitao da li sam varala njegovog tatu sa njim - rekla je Milena u podkastu "Na liniji života sa Nemanjom".

(Republika)

BONUS VIDEO: