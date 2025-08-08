Predsednik Amerike Donald Tramp i njegova izabranica Melanija su u braku već 19 godina, ali mnoge ipak šokira razlika u godinama koja je veća od dve decenije.

Donald je u trenutku njihovog venčanja imao 58 godina, dok je Melanija imala samo 34, što mnogima deluje kao velika razlika.

Ono što je zaista intrigantno u ovoj priči jeste da, iako su mnogi pretpostavljali da bi razlika u godinama mogla da utiče na njihov odnos, njihova veza je ostala čvrsta i stabilna. Foto: Profimedia

Melanija je često isticala kako je Donald za nju uvek bio osoba koja je kombinovala mudrost, iskustvo i energiju, što je privuklo njenu pažnju.

NJihova ljubav, kako ona tvrdi, nije bila zasnovana na godinama, već na međusobnom poverenju i poštovanju. Foto: Shutterstock

Melanija i Donald su se prvi put sreli 1998. godine, na jednoj zabavi u NJujorku. Donald je tada bio u procesu razvoda od svoje druge supruge, Marle Mejpls, a Melanija, koja je bila model na usponu, privukla je njegovu pažnju već pri prvom susretu.

NJihova romansa je bila diskretna u početku, ali vrlo brzo su počeli da se viđaju redovno. Iako je Melanija bila svesna razlike u godinama, to nije sprečilo da se zaljubi u njega.

Počeli su da provode sve više vremena zajedno, što je uskoro prerastalo u ozbiljnu vezu koja je 2005. godine kulminirala venčanjem. NJih dvoje imaju sina Barona.

