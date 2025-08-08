Prema javno dostupnim ugovornim dokumentima, vozila će se koristiti kao mete za precizno navođene bombe tokom vežbi i testiranja u sklopu programa SOPMG (Stand Off Precision Guided Munitions američke komande za specijalne operacije (SOCOM). Testiranja će se sprovoditi na raketnom poligonu Beli Pesak u saveznoj državi Novi Meksiko.

Zamišljeni neprijatelji u vozilima?

Dokumenti impliciraju da bi američki „neprijatelji“ mogli da koriste ove sajber kamione u bliskoj budućnosti, zbog čega američka vojska želi da se pripremi za takve scenarije. Neki delovi dokumentacije su redigovani, tako da nije jasno na koga se tačno odnosi termin „neprijatelj“, ali sama ideja o neprijateljskom konvoju sastavljenom od sajber kamiona već izaziva podsmeh američke javnosti.

- Ideja je da obuka što je moguće vernije oponaša uslove iz stvarnog sveta. Vozila koja se koriste u operativnim zonama bi eventualno mogla da uključuju i Tesline sajber kamionete, jer se pokazalo da ne trpe očekivani nivo oštećenja pri teškim udarima - navodi se u dokumentu, prenosi The War Zone. Foto: Shutterstock

Neobičan dizajn i čvrsto telo

U dokumentima se takođe navode specifične karakteristike sajbertraka koje ga navodno izdvajaju od konkurencije: agresivno uglasti dizajn, futuristički izgled, karoserija od nerđajućeg čelika bez boje i električna arhitektura od 48 volti za koju se tvrdi da pruža veću efikasnost i snagu.

- U februaru je sprovedena studija tržišta kako bi se analizirali dizajn, materijali, otpornost na udarce i inovativne tehnologije sajbertraka. Rezultati su pokazali da se sajbertrak značajno razlikuje od konvencionalnih vozila koja koriste čelične ili aluminijumske karoserije - navodi se.

Sajbertrak kao Maskova neuspešna priča

Tesla je prvobitno planirala da proizvodi 250.000 sajbertrakova godišnje, ali je do kraja 2024. godine prodala manje od 40.000, prema procenama kompanije Koks Automotiva. U prvom kvartalu 2025. godine prodato je samo oko 7.100 vozila.

Sajbertrak je u medijima redovno nazivan „promašajem“, „flopom“ i „najglupljim vozilom ikada dizajniranim“. Zbog loše prodaje, Tesla je nedavno počela da nudi posebne pogodnosti kupcima, a pojavile su se i informacije da razmatraju proizvodnju manjeg modela. Foto: Profimedia

Jedan od retkih slučajeva gde sajbertruk trenutno ima jasnu primenu - izgleda da je kao meta za precizne vojne udare.