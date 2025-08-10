Ove godine, 10. avgusta, u zoru ćemo biti svedoci moćnog nebeskog događaja koji uključuje Merkur, Jupiter, Veneru, Uran, Neptun i Saturn.

Ovakvo poravnanje ne utiče samo na kosmička tela, već i na naše unutrašnje stanje, pokrećući lične promene, uvide i nove šanse.

Prema astrolozima ovaj dan može biti prekretnica za mnoge horoskopske znakove – i duhovno, i profesionalno, i emocionalno. Foto: Profimedia

Ovan

Za Ovnove, ovo je trenutak za novi početak. Povoljna veza između Venere i Jupitera daje vetar u leđa kada je reč o ličnim ambicijama, ljubavi i poslovnim šansama. Moguća su unapređenja, neplanirani razgovori koji vode uspehu, kao i nove romantične prilike. Iskoristite šansu da zablistate – sada je vreme da budete prvi.

Bik

Parada planeta podstiče Bikove na unutrašnje čišćenje i reset ciljeva. Saturn poziva na odgovornost i jasnoću u vezi finansija, dok Uran može doneti iznenadne uvide koji menjaju stavove. Budite otvoreni za promene, čak i one koje na prvi pogled deluju neplanirano. Foto: Profimedia

Blizanci

Blizanci mogu očekivati eksploziju komunikacije i ideja. Merkur i Jupiter otvaraju vrata učenju, umrežavanju i inspiraciji. Idealno vreme za radionice, prezentacije, razgovore i čak i kratka putovanja. Delite svoje znanje – ljudi će vas pažljivo slušati.

Rak

Za Rakove, ovaj događaj donosi priliku da zatvore stare priče i okrenu se novim. Snažna energija Saturna i Jupitera može vas gurnuti ka promenama u karijeri ili obrazovanju. Ne bojte se da napustite poznato i zakoračite u nepoznato – podrška okoline će biti snažna.

Lav

Lavovi će osećati nalet lične moći i samopouzdanja. Jupiter, Merkur i Venera pomažu vam da zablistate u poslu, kreativnosti i ljubavi. Savršeno vreme da pokrenete lični brend, projekat ili javni nastup. Ne skrivajte svoje ideje – sada je trenutak da ih svet vidi. Foto: Profimedia

Devica

Device će težiti redu, efikasnosti i jasnijim ciljevima. Parada planeta donosi u vaš život mogućnosti za profesionalni rast, ali i potrebu za analizom ugovora, obaveza i finansija. Nove saradnje su moguće – budite spremni da preuzmete više odgovornosti.

Vage

Za Vage, ovo je period kada treba tražiti unutrašnju ravnotežu i suočiti se s odlukama koje su dugo odlagane. U fokusu su odnosi, kako privatni, tako i poslovni. Merkur i Jupiter vam pomažu da pronađete kompromis, dok Venera donosi lepotu i harizmu. Budite diplomata – svet vas sada čuje.

Škorpija

Parada planeta donosi duboke unutrašnje promene Škorpijama. Vreme je za završavanje starih ciklusa i otvaranje prema novim izazovima. Moguće su poslovne promene, čak i iznenadne prilike koje vode ka većem uspehu. Ne zatvarajte se emocionalno – ljubavne veze sada mogu biti lekovite. Foto: Profimedia

Strelac

Strelčevi ulaze u fazu inspiracije, putovanja i rasta. Merkur donosi rečitost, Jupiter nudi prilike za širenje znanja, a Uran – ideje koje mogu promeniti sve. Idealno vreme za projekte vezane za inostranstvo, obrazovanje i medije. Finansijski dobitak je takođe moguć.

Jarac

Jarčevi mogu osetiti snažnu potrebu da učvrste temelje budućnosti. Saturn vam daje smirenost, a Merkur jasnoću. Ovo je dobar trenutak za strateške planove, ulaganja, profesionalno napredovanje. Kod kuće – stabilnost i harmonija. Ne žurite, već mudro gradite.

Vodolija

Vodolije mogu osetiti snažan talas inovacije i lične revolucije. Uran, vaš vladajući planet, zajedno sa Merkurom i Jupiterom, otvara prostor za promene koje ste dugo osećali kao nužne. Ako razmišljate o velikim odlukama – sada je pravo vreme. Drugi će vas slediti. Foto: Profimedia

Ribe

Ribe će biti posebno povezane sa intuicijom i duhovnim uvidima. Neptun vam pojačava snove, a Merkur i Jupiter daju priliku za komunikaciju sa pravim ljudima u pravo vreme. Kreativne profesije, umetnost, duhovno vođstvo – sve će vam ići od ruke. Verujte svojim osećajima – oni su sada vaš najbolji vodič.

(Glossy)

