Košarkaši Slovenije poraženi su sinoć od Nemačke rezultatom 103:89 u LJubljani, a posle ovog pripremnog meča za Eurobasket, Luka Dončić se našao u neočekivanom problemu.

Foto: Jutjub printskrin/NBA ACTION

Dončić je na terenu proveo 24 minuta i upisao 19 poena, tri skoka i pet asistencija, a nevolja je krenula kada je pokušao da napusti halu.

Nedavno "iskeširao" dva miliona evra

On je na meč došao u svom novom automobilu - hrvatskom "Rimac Nevera", najbržem električnom serijskom vozilu na svetu, vrednom oko 2.000.000 evra.

Dončićev automobil, koji može da postigne maksimalnu brzinu od 412 km/h, a za ubrzanje od 0 do 100 km/h treba mu samo 1,74 sekunde, ostao je zaglavljen i zarobljeni Luka nije mogao da uđe u njega.

"Tesnac" na parkingu

Automobil pored je bio previše blizu parkiran, te se Dončić našao u neočekivanom problemu.

Nervozni Luka pokušao je sve da reši telefonskim pozivom, a snimak njegove reakcije obišao je planetu.

Ako vam nije jasno zašto Dončić nije mogao da uđe u svoj auto, pogledajte sledeći video i sve će vam biti jasno kada vidite kako se "Neveri" otvaraju vrata. Takoreći - "kadar nevera".

(Kurir)

BONUS VIDEO: