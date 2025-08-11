Tako smo ovog leta već videli da je Luka Dončić ozbiljno smršao, dok se sada i saznalo koliko je "lakši". Prema nezvaničnim informacijama, Dončić sada ima 104 kliograma i najverovatnije da se neće na tome zaustaviti.

Kako se pisalo, Dončić je imao 122,5 kilograma tokom prethodne sezone, a matematika jasno govori koliko je lakši. Foto: Profimedia

Naravno, Luka Dončić je postepeno smršao i nije sve to izgubio od finiša sezone do danas, dok ostaje da vidimo kako će se to odraziti na njegove igre za Sloveniju na Eurobasketu 2025.

Sudeći po partiji protiv Nemačke, njegove partije neće "trpeti" zbog toga, štaviše može da se očekuje da bude još brži s loptom, kao na početku NBA karijere.

Kako je Luka Dončić smršao?

Mnogi bi želeli da "ukradu" recept Luke Dončića, međutim to neće biti lako, pošto je Slovenac morao mnogo toga da se odrekne da bi izgledao kako je to danas:

- Ja svakog leta pokušavam da radim na različitim stvarima koliko god mogu. Naravno, veoma sam takmičarski nastrojen. Ovo leto je jednostavno bilo malo drugačije. Nekako me motivisalo da budem još bolji. Samo vizuelno, rekao bih da mi celo telo izgleda bolje - poručio je on.

Autofagija - 16 sati posta dnevno (ne jede između 20.30 i 12:00), prvi obrok posle jutarnjeg treninga.

Visok unos proteina - oko 250 g dnevno (jaja, piletina, proteinski šejkovi).

Bez glutena i malo šećera - koristi zdrave masti (maslinovo ulje, avokado, orašasti plodovi, riba)

Povrće i voće - za vitamine, minerale i antioksidante

Ugljeni hidrati se unose planski - uglavnom oko treninga ili utakmica

Tokom sezone režim je fleksibilniji, ali principi ostaju isti.

