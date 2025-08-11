Snežana Borjan, supruga fudbalera Milana Borjana, na svom Instagram profilu napisala je juče kako je njihova porodična kuća obijena.

Snežana je otkrila detalje obijanja svog doma, te se zahvalila policiji na brzoj reakciji.

Foto: Instagram printskrin/snezanafi

 

 

- Obiješ mi kuću odneseš odneseš snimač video nadzora i misliš da si mangup. Hvala policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu - napisala je juče na Instagramu, a danas je iznela nove informacije:

Foto: ATA images

 

 

- Hvala na porukama podrške, sve je u redu. Policija vrši istragu, najbitnije je da smo svi živi i zdravi. Šaljem vam puno lepe i pozitivne energije - rekla je ona.

Porodična kuća Borjanovih

Snežana i Milan Borjan važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Tokom godina su se susreli sa usponima i padovima, ali nisu dozvolili da ih ništa sruši, a svoju ljubav daleko od svih čuvaju u svom domu, koji je njihov beg od stvarnosti.

Ono što odlikuje njihovu kuću jesu ravne i moderne linije, te se vila lepo uklapa u prostrano dvorište gde centralno i dominatno mesto zauzima bazen i veliki travnjak. 

Foto: Instagram printskrin/snezanafi

Foto: Instagram printskrin/snezanafi

Foto: Instagram printskrin/snezanafi

Snežana se pobrinula i da ima kutak za uživanje kada je u dvorištu, te je tu smeštena udobna garnitura za sedenje na terasi, te i pergola sa dušekom i baldahinima, savršenim za sunčanje. 

Kako je Milan fudbaler, a njegova žena veoma vodi računa o svom izgledu, nije ni čudno da se u njihovom domu nalazi i teretana sa svom potrebnom opremom. 

Centralna prostorija u kući, u kojoj svi vole da provode vreme, jeste dnevna soba. Prostrana i ispunjena udobnim nameštajem, odlikuju je svetle boje, a porodica voli da se okupi na ogromnoj garnituri ispred televizora.

(Kurir)

