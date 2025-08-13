Goran DŽelatović Ajkula jedan je od najpoznatijih telohranitelja svetskih zvezda.

A kako je postao bodigarda ispričao je za Kurir:

- Posao koji mi je promenio život počeo sam da radim slučajno.

Otišao sam s drugom da mu pravim društvo na obuci za telohranitelja. Na treningu me je prepoznao policajac, koji me je naterao da treniram s njima, i tako je sve počelo. Da nisam otišao u Zemun tog dana, ko zna kako bi moj život izgledao.

U London je otišao zbog devojke koju je mnogo voleo. NJihova ljubav trajala je do 1998. godine, kada su se i razišli.

Potom je 2012. dobio dete s jednom strankinjom, ali sa njom nije uplovio u bračne vode. Baš te godine kada je postao otac doživeo je vrhunac u karijeri - čuvao je američki drim-tim u košarci. Imao je najjači ugovor za Olimpijadu u Londonu.

Kako je bilo raditi sa Madonom?

- Kada sklopim ugovor da nekog čuvam, dobro se raspitam šta ta osoba voli i šta je njen najveći problem. Na primer, ako ima česte glavobolje, ja uvek imam lekove za glavu kod sebe, ili ako je pušač - obavezno nosim sa sobom cigarete. Foto: Profimedia

Madoni recimo treba teretana koja je u blizini i koja radi 24 sata. Da joj je park blizu jer voli noću da trči sama po parku i td. Ona to voli, to nisu njeni zahtevi - kaže Ajkula.

A šta se desilo kada je čuvao Bila Klintona?

Zahvaljujući Bati Živojinoviću nije ga odbio.

- Bata Živoinović nikad nije odbio ulogu u filmu, bez obzira ako je to bila mala uloga. Bata Živoinović je bio zaslužan zašto nisam Bila Klintona odbio na prvu. Zato sam lupio cenu za koju ću da ga čuvam, a oni pristanu.

Tokom prvog susreta nije mi rekao ni "Dobro veče". Kad je seo u kola nije se vezao, a pošto je politika takva da ja ne pričam sa njima ukoliko mi se ne obrate, mi sedimo i ćutimo. Vozilo ne kreće negde oko pet minuta. On podiže pogled i pita "U čemu je problem?" Ja upitam da li može da se veže. I on kaže "Ja ne moram da se vežem" - priča čuveni telohranitelj i nastavlja:

I ja mu tu kažem "Nažalost morate da se vežete, jer sam ja odgovoran za vašu bezbednost". Pošto on odbija da se veže, ja mu kažem da ne idemo nigde dok se ne veže. Foto: Profimedia

Ajkula nije odustajao.

- Onda me pitao "Odakle je taj akcenat?". Ja sam mogao da zvučim kao Englez ili da kažem bilo šta, a ja sam opet bio diplomata i rekao "Nije ni vreme ni mesto za takva pitanja, molim Vas, vežite se."

On mi kaže: "Hoću da znam odakle si?" - nastavlja priču.

Klinton je bio iznenađen stavom.

- A onda kako je došlo do nesuglasica on ustaje i "nabija" se između mene i vozača i kaže: "Ja ću da se vežem, ako kažeš odakle si?" Onda sam ga ja samo pogledao i rekao: "Iz Srbije, Beograda."

On se odmah "zalepio" nazad na sedište i vezao se sa rečima "Možemo da krenemo!" Bio je zatečen. Osećao sam se u tom trenutku kao da mi niko ništa ne može - ponosno je istakao.

Prgava Naomi

Za Naomi Kembel kaže da je izuzetno prgava, ali da nije takva ne bi bila to što jeste: Foto: Profimedia

- Prgava je, ali Naomi je zato Naomi. Malo je falilo da budem uhapšen zbog nje na aerodromu Hitrou. Izgubili su joj torbu i ona je počela da se svađa sa radnicama na aerodromu. Jedna od njih je stavila ruku na nju kao bi je smirila, na šta je ova sasvim flipnula!

Onda sam ja stao između njih naravno da zaštitim nju, ali samo sam hteo nekako da smirim situaciju da ne dođe još gore svađe. Naomi je htela da se bije, došla je i policija. Nastao je haos. Nekako smo mi izašli, našli torbu i to se nekako završilo. Svi oni imaju različit karakter.

O princu Hariju

- O mom životu planiraju da snime film. Verovatno im je najzanimljivije što sam čuvao princa Harija, što me je kraljevska porodica odabrala za taj posao, a stranac sam. Imam sada njihov pasoš, ali... Došao sam u London, nisam znao ni reč engleskog jezika, a imao sam takvu počast. Foto: Profimedia

Hari je uvek želeo da živi kao običan momak. U to vreme nije se obazirao na titulu princa, sebe je smatrao normalnim i skromnim dečkom. U Hajd parku je bilo jako popularan jedan festival na kom su nastupali brojni poznati izvođači. Princ Hari je tu voleo da dolazi, ali nije voleo da se tu šeta sa svojim obezbeđenjem. Oni su bili oko nas, a ja sam išao s princom. Razlog zašto je tako bilo je moj stajling i imidž koji imam, jer nije želeo da parkom šeta s momcima obučenim u crna odela. Nije želeo da privlači toliko pažnju.

