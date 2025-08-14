Advokati Melanije Tramp, koja je u braku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom od 2005. godine, rekli su da je tvrdnja Hantera Bajdena „lažna i uvredljiva", piše Bi-Bi-Si.

Hanter Bajden, sin bivšeg američkog predsednika DŽozefa Bajdena, ranije ovog meseca izneo je tvrdnje o Melaniji i Donaldu Trampu u intervjuu, u kojem je negativno govorio o vezama Trampa sa sada pokojnim Epštajnom.

Donald Tramp je bio prijatelj as Epštajnom, ali tvrdi da su odnose prekinuli početkom 2000-ih navodno zato što mu je Epštajn „uzimao" radnice iz spa centra njegovog golf kluba na Floridi.

U pismu advokata prve dame, upućenom pravnom zastupniku Hantera Bajdena zahteva se da on povuče tvrdnju i javno se izvini ili će se suočiti sa tužbom veće od milijardu dolara zbog „nanete štete ugledu" Melanije Tramp. Foto: Shutterstock

Najmlađi sin DŽozefa Bajdena, koji ima problematičnu prošlost, optužen je da „godinama pominje druge ljude zarad sopstvene koristi", i da je ponovio spornu tvrdnju o Melaniji Tramp „kako bi privukao pažnju na sebe".

Tokom opširnijeg intervjua sa filmskim stvaraocem Endrjuom Kalahanom objavljenog ranije u avgustu, Hanter Bajden je izjavio da bi neobjavljena dokumenta u vezi sa Epštajnom mogla da „kompromituju" predsednika Donalda Trampa.

- Epštajnje upoznao Melaniju i Trampa. Odnos Epštajna i Trampa je bio vrlo tesan - tvrdi Hanter Bajden. Foto: Profimedia

Neposredno pre predavanja dužnosti Trampu, DŽozef Bajden je pomilovao sina za razne optužbe zbog kojih je odgovarao pred sudovima i tako ga spasao dugogodišnjeg zatvora.

U pismu pravnog tima Melanije Tramp, piše i da je Hanter Bajden tvrdnju delimično zasnovao na rečima novinara Majkla Vulfa, autora kritičke biografije o Donaldu Trampu. U nedavnom intervjuu za američki Dejli bist (Daily Beast), Vulf je navodno rekao da je prva dama bila poznaninca jednog saradnika Epštajna i Trampa u vreme kada je upoznala budućeg muža.

Međutim, taj medij je kasnije povukao tekst pošto je dobio pismo od advokata Melanije Tramp u kojem se osporavaju sadržaj i način predstavljanja te priče. Ne postoji nikakav dokaz da su Melanija i Donald Tramp upoznali Epštajna, koji je izvršio samoubistvo u zatvoru 2019. godine dok je čekao suđenje. Foto: Profimedia

U pismu advokata Melanije Tramp, Hanter Bajden se optužuje da se oslanjao na tekst koji je u međuvremenu uklonjen, a koji njeni advokati opisuju kao „lažan i klevetnički".

U profilu iz januara 2016. godine, koji je objavio list Harper Bazar, piše da je Melanija Tramp upoznala sadašnjeg supruga u novembru 1998. godine na zabavi koju je organizovao vlasnik jedne modne agencije. Melanija je tada izjavila da je odbila da mu da broj telefona jer je bio sa dugom ženom.

U istom tekstu piše da se Tramp u to vreme već razdvojio do druge supruge Marle Mejpls sa kojom se razveo 1999. godine. Pre toga je bio u braku są Ivanom Tramp, od 1977. do 1990. godine. Foto: Profimedia

Bi-Bi-Si je kontaktirao advokata Hantera Bajdena za komentar.

Pismo advokata Melanije Tramp usledilo je posle višenedeljnog pritiska na Belu kuću da objavi takozvani Epštajnov dosije - dokumenta u vezi sa krivičnom istragom protiv osuđenog pedofila.

U tim dokumentima navodno postoji i lobista Epštajnovih klijenata, odnosno poznatih ljudi koji su se družili sa njim i posećivali njegovo prokaženo imanje na ostrvu gde je angažovao maloletnice za seks. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

To što se nečije ime pominje u dokumentima, odnosno listi klijenata, ne znači i da je taj neko počinio bilo kakvo krivično delo.

Tokom predizborne kampanje, Tramp i njegov tim obećavali su da će objaviti ceo dosije o DŽefriju Epštajnu, ali sada govore drugačije.

U julu ove godine, Ministarstvo pravde i Federalni istražni biro (FBI) saopštili su da ne postoji nikakva „kompromitujuća“ lista klijenata povezanih sa Epštajnom.

