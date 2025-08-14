Egidijus Eksenberger (67), gradonačelnik mesta Špital am Pirn u pokrajini Gornja Austrija, poginuo je prilikom pada sa visećeg mosta tokom planinarenja, preneli su danas austrijski mediji.

Nesreća se dogodila juče kada je gradonačelnik Eksenberger izgubio ravnotežu i pao sa mosta u provaliju duboku oko 15 metara u Koruškoj, preneo je list "Krone".

On je zajedno sa svojom 57-godišnjom partnerkom bio na planinarenju, a planirali su da se popnu na vrh Daumling kada se nesreća dogodila.

 

 

Policija je saopštila da je Eksenberger bio vezan pomoću zaštitne opreme, ali su istražitelji utvrdili da ona nije bila pravilno upotrebljena.

NJegova partnerka odmah je pozvala Hitnu pomoć, koja je samo mogla da konstatuje smrt. Lokalnom spasilačkom timu pomagao je i policijski helikopter, a Eksenbergerovo telo izvučeno je pomoću konopaca.

 

 

Zvaničnici austrijske Socijaldemokratske stranke (SPO), kojoj je pripadao Eksenberger, izrazili su šok i duboko žaljenje zbog nesreće.

- Izgubili smo iskrenog, pouzdanog i visoko cenjenog kolegu i prijatelja. NJegov rad bio je uvek motivisan željom da postigne maksimum za stanovnike i zajednicu ovog regiona - izjavio je zvaničnik SPO za Gornju Austriju, Martin Vinkler, koji je uputio saučešće Eksenbergerovoj porodici i prijateljima.

(Tanjug)

