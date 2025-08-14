Oko 550 oduzetih automobila potpuno je izgorelo u požaru na parkingu carinske službe u Patrasu, na zapadu Grčke.

Snimci zapaljenih vozila šire se društvenim mrežama.

Foto: X printskrin/@eviazoom

 

 

Više od polovine vozila je već završilo svoj životni vek, odnosno, nisu mogla da budu prodata na aukciji, prenosi Prototema.

Spoljni prostor je očišćen u junu, u skladu sa važećim zakonima.

Ni vozila koja su se nalazila u prostorijama carine, pod upravom Nezavisne uprave javnih prihoda, nisu pošteđena.

Direktor Nezavisne uprave javnih prihoda Jorgos Picilis već je naredio da se, čim temperatura padne na funkcionalni nivo, izvrši potpuna procena štete.

Foto: X printskrin/@eviazoom

Temperatura je trenutno veoma visoka zbog toplote koju oslobađaju limovi od požara.

(Tanjug)

