- Svaki put se uplašim, stalno je tako. Kada bilo ko u porodici kine, a kamoli nešto više. Srećna sam što se ona ne ustručava da zove pomoć. Imala je operaciju srca i svaka promena pritiska napravi da oseća nelagodu. Okej, to je neka klinička slika posle operacije, ali mora da proceni dokle može da gura. Ja sam joj zabranila da umre. Samo preti, moram i ja da pretim.

Nikolija je progovorila i o svom partneru, Relji Popoviću, sa kojim živi u skladnoj zajednici.

- Bio je komentar na mrežama koji mi je bio beskrajno simpatičan: "Svi se uzdamo u vas, molim vas, nemojte da zabrljate." Tako me je nešto steglo kad sam pročitala. Radimo najbolje što znamo u datom trenutku. Najviše sam ponosna na porodicu, ljubav i naš zajednički uspeh. Trudimo se svaki dan. Nismo savršeni i ne možemo da vam obećamo i garantujemo tu istu savršenost, ali ljubav je važna. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nikolija je odgovorila na pitanje preko čega njih dvoje prelaze jedno drugom.

- Ruku na srce, nije bilo većih problema, pa mi nije bilo teško preko toga da pređem. Bilo je mnogo teže na samom početku dok smo naučili da komuniciramo. Pričam sad kao da ima 100 godina, ali kad smo to prevazišli, sve je okej.

Pevačica je dala i savet mladim mamama.

- Moja parola je sloboda i čista emocija. Treba da osluškujemo decu i da ih pratimo, a ne da namećemo naše, već šta njih čini srećnima.

(Kurir)

BONUS VIDEO: