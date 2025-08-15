- Svaki put se uplašim, stalno je tako. Kada bilo ko u porodici kine, a kamoli nešto više. Srećna sam što se ona ne ustručava da zove pomoć. Imala je operaciju srca i svaka promena pritiska napravi da oseća nelagodu. Okej, to je neka klinička slika posle operacije, ali mora da proceni dokle može da gura. Ja sam joj zabranila da umre. Samo preti, moram i ja da pretim.

Nikolija je progovorila i o svom partneru, Relji Popoviću, sa kojim živi u skladnoj zajednici.

- Bio je komentar na mrežama koji mi je bio beskrajno simpatičan: "Svi se uzdamo u vas, molim vas, nemojte da zabrljate." Tako me je nešto steglo kad sam pročitala. Radimo najbolje što znamo u datom trenutku. Najviše sam ponosna na porodicu, ljubav i naš zajednički uspeh. Trudimo se svaki dan. Nismo savršeni i ne možemo da vam obećamo i garantujemo tu istu savršenost, ali ljubav je važna.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

Nikolija je odgovorila na pitanje preko čega njih dvoje prelaze jedno drugom.

- Ruku na srce, nije bilo većih problema, pa mi nije bilo teško preko toga da pređem. Bilo je mnogo teže na samom početku dok smo naučili da komuniciramo. Pričam sad kao da ima 100 godina, ali kad smo to prevazišli, sve je okej.

Pročitajte još

NE VOLIM JK, NITI ONA MENE: Žeks i pevačica potpisali ugovor

NE VOLIM JK, NITI ONA MENE: Žeks i pevačica potpisali ugovor

16:29

ARKANOVA ĆERKA IZ BELGIJE: Još nisam pričala sa Cecom

ARKANOVA ĆERKA IZ BELGIJE: Još nisam pričala sa Cecom

15:29

Žika napisao TESTAMENT, danima plače - sinovi zabrinuti

Žika napisao TESTAMENT, danima plače - sinovi zabrinuti

11:31

"ŽELIM DA ZAGRLIM ĆERKU" Poznato u kakvom je stanju Marija P.

"ŽELIM DA ZAGRLIM ĆERKU" Poznato u kakvom je stanju Marija P.

09:26

Pevačica je dala i savet mladim mamama.

- Moja parola je sloboda i čista emocija. Treba da osluškujemo decu i da ih pratimo, a ne da namećemo naše, već šta njih čini srećnima.

(Kurir)

ŠOK ZA SRBIJU: Svetislav Pešić zabrinuo naciju - Vasilije Micić ne ide na Evrobasket?!
Sport

ŠOK ZA SRBIJU: Svetislav Pešić zabrinuo naciju - Vasilije Micić ne ide na Evrobasket?!

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!
Sport

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

BONUS VIDEO:

#Nikolija Jovanović #Vesna Zmijanac #pevačica Vesna Zmijanac #VIP
Komentari 0
ЛАВРОВ СТИГАО НА АЉАСКУ, СВИ ГЛЕДАЈУ У НАТПИС НА МАЈИЦИ: Погледајте шта је обукао (ВИДЕО)

LAVROV STIGAO NA ALJASKU, SVI GLEDAJU U NATPIS NA MAJICI: Pogledajte šta je obukao (VIDEO)