Na samo pominjanje Olivere Katarine, mnogi kojima je u sećanjima vreme bivše Jugoslavije stvori se toplina oko srca. Ona je žena za kojom je uzdisao Balkan, a koja je svojim pesmama i pojavljivanjima u legendarnim filmovima zasluženo dobila zvanje dive.

Mnogi su komentarisali da je Olivera srpska Sofija Loren, a ne možemo reći da ne vidimo i zašto je to tako.

Olivera Petrović rođena je petog marta 1940. godine u Beogradu i detinjstvo je provela u Pop Lukinoj ulici u samom centru grada. Završila je gimnaziju, te upisala pravni na nagovor roditelja. Ubrzo, Olivera je odlučila da posluša svoje srce i napusti fakultet kako bi pratila svoje snove.

Prisetimo se kako je izgledala kroz svoju karijeru.

Našu divu su u Italiji predstavljali kroz razne emisije i novine kao žena sa najlepšim glasom Mediterana. Putovala je po svetu i svuda pokazivala svoju lepotu. Foto: P. Milošević

Tako je i u "NJujork Tajmsu" dobila članak u kom su naveli da je "rođena nova Ana Manjani".

U Francuskoj su o njenoj lepoti takođe pisali, ali i naveli da "nema na čemu da zavidi čuvenoj Brižit Brado".

Držala je velike koncerte, a u čuvenoj "Olimpiji" održala je čak 72 uzastopnih koncerata kojima su pristustvovale sve velike vodeće zvezde tog vremena.

Olivera Katarina, kako joj je glasilo umetničko ime, bila je i jedina žena "pred kojom je klečao Salvador Dali", poklonivši se njenom glasu i lepotu nakon velikog koncerta u Parizu. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Godine 2020. dobila je Nušićevu nagradu koja se dodeljuje glumcima za životno delo, a može se reći da se Oliverom tokom njene zavidne karijere ponosila čitava Srbija.

