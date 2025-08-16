Novobeogradski blokovi danas su prepoznatljivi po svojoj uniformnoj arhitekturi, širokim bulevarima i zelenim oazama između zgrada. Svaki blok ima svoju priču, ali jedan od njih krije posebnu tajnu – Blok 24. Zanimljivu priču koja otkriva kako je događaj koji je promenio čitavu Jugoslaviju – smrt Josipa Broza Tita, uticala na nastanak ovog bloka, prenose ponosni stanovnici ovog kraja Novog Beograda.

Foto: Profimedia

Politička nestabilnost koja je usledila početkom osamdesetih godina promenila, piše se, i urbanističke planove prestonice. Umesto da u blokovima 24, 25 i 26 nikne administrativno-poslovni centar, gradske vlasti su nakon Titove smrti odlučile da se ovde gradi stambena zona.

Arhitekte Bogdan i Vladimir Slavica osmislili su projekat, a radovi su trajali od 1985. do 1989. godine. Blok 24 je tako postao poslednji stambeni blok u Centralnoj zoni Novog Beograda podignut u vreme socijalističke Jugoslavije. Tada je pripadao mesnoj zajednici „NJegoš“.

Za razliku od većine centralnih blokova, ovaj je projektovan u modernijem stilu. Šest petospratnica postavljeno je u kvadratnu formu oko zelenog dvorišta, a u njima živi oko 2.000 ljudi.

Poseban vizuelni pečat daju trouglasti zabati na vrhu zgrada, bele fasade obložene ciglom i metalni dekorativni elementi u živim bojama – zelenoj, crvenoj i plavoj. Stanovi u prizemlju imaju male ograđene bašte sa staklenim nadstrešnicama, zamišljene kao produžetak dnevnog boravka na otvorenom.

Pored ulice Španskih boraca nalazi se mali amfiteatar, danas najčešće poprište sportskih aktivnosti, iako je prvobitno zamišljen kao punkt za druženje i kulturna dešavanja, po uzoru na antičke javne prostore. U centru bloka nalazi se park sa igralištima, okružen nekada funkcionalnim pergolama koje su vremenom zapuštene, ali i dalje pružaju hladovinu

Plan je predviđao i niz javnih sadržaja – od vrtića i pijace do kulturnog centra, hotela i bioskopa, a danas je ovaj blok postao i važna komercijalna zona sa zgradama koje gledaju na Auto-put, tzv. "grčkom pijacom" i poznatim hipermarketom.

Zatvorene su nekada otvorene vizure, ali arhitektura Bloka 24 i dalje čuva priču o vremenu kada je politika oblikovala izgled grada – čak i kroz posledice koje je izazvala Titova smrt.

