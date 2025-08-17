Izvor je za domaće medije ispričao da pevač nije bio u najboljem stanju.

Popularni pevač je nedavno prošao kroz agoniju kada mu je usred noći naglo pozlilo.

Ubrzo je hospitalizovan, a izvor je rekao da nije bio dobro. Foto: ATA images/Antonio Ahel

- Era se nikada ne žali i stvarno se drži kao momak, zbog čega mu mnogi zavide. Međutim, odnedavno je malaksao, ali je to pripisivao umoru i nije mario. Legao je da spava i u toku noći se probudio sa bolom u grudima, gušilo ga je i kaže da ne pamti da mu je tako bilo loše - tvrdio je izvor, pa dodao:

- Kada ga nije popuštalo, otišao je u bolnicu gde su shvatili da mu je pritisak visok. Dali su mu infuziju, odradili dodatne analize i tek nakon tri sata ga pustili da ide kući. Rekli su mu da mora da odmara. Nikada nije imao problema sa pritiskom, zato se iznenadio kada su mu lekari saopštili dijagnozu. Kaže, bilo mu je toliko loše da je pomislio da umire kada je rekao sebi "Došao mi je kraj". Uplašio se, nije mu bilo svejedno - rekao je Erin prijatelj za Svet.

