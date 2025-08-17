Netfliks 10. septembra donosi dokumentarac "Čarli Šin", u režiji Endrua Rencija. Šin obećava da će gledaocima otkriti sve – bez prećutkivanja i ulepšavanja.

- Kada nosiš puno srama, on te guši - priznaje u trejleru. - Sam sam zapalio fitilj, a moj život se pretvorio u sve ono što nije trebalo da bude - kaže Šin i dodaje da će u filmu podeliti stvari koje je ranije govorio isključivo svom terapeutu.

Jedan od najemotivnijih trenutaka dolazi kada Čarli govori o povredi koju je naneo svom ocu, slavnom Martinu Šinu. - Ne mogu da zamislim da sam na njegovom mestu. Zaista sam povredio ljude koje volim - izgovorio je kroz suze. Foto: Profimedia

U produkciji učestvuje i njegova 20-godišnja ćerka Lola Šin, konzervativna hrišćanka, koja otvoreno kaže: - Ne možeš imati pravi odnos sa nekim ko prolazi kroz zavisnost.

Dokumentarac donosi i ispovest Šinovog bivšeg dilera Marka, koji potvrđuje istinitost glumčevih priča o ogromnim količinama krek kokaina.

Ovaj „tabloidni crni oblak“, kako sam sebe opisuje, doživeo je svoj najveći krah 2011. godine kada je, nakon trećeg odlaska na rehabilitaciju u samo jednoj godini, izgubio unosnu ulogu u seriji "Dva i po muškarca", u kojoj je zarađivao čak 1,8 miliona dolara po epizodi.

U filmu se pojavljuju brojne poznate osobe iz Šinovog života: bivše supruge Deniz Ričards i Bruk Miler, kolege DŽon Krajer i Kris Taker, brat Ramon Estevez, kao i kontroverzna holivudska madam Hajdi Flajs, koja ga pred kamerama naziva „plačljivom pi***“ i podseća kako je njegovo svedočenje doprinelo njenoj zatvorskoj kazni.

S druge strane, njegov otac Martin Šin, brat Emilio Estevez i otuđena ćerka Sami Šin (21) nisu deo dokumentarca.

Trejler ne spominje Šinovu HIV dijagnozu iz 2012. godine, niti optužbe vezane za seksualno zlostavljanje pokojnog glumca Korija Hajma, koje je Čarli ranije demantovao. Upravo zbog tih izostavljenih tema, mnogi gledaoci na TikToku i Jutjubu već izražavaju sumnju u objektivnost projekta.

