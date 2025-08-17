Mihajlo je javno istakao da je njegov otac živ i da je na Kipru. Posle te izjave oglasila se i Arkanova udovica, pevačica Svetlana Ceca Ražnatović.

- Promenio je lični opis, živi daleko van Srbije, Arkan je živ - tvrdio je Mihajlo svojevremeno. Foto: N. Paraušić

Ceca Ražnatović se u početku nije oglašavala ovim povodom, ali je ipak progovorila o navodima da je Arkan i dalje živ.

- To bi bilo komentarisanje gluposti! Najviše bih volela da je to istina. Niko ne bi bio srećniji od moje dece, ali ne gubimo vreme na prazne priče. Niko me ne bi dirao da je Željko živ. Znaju to i oni. Bili bismo velika srećna porodica - rekla je za Blic.

