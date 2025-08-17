- Viki Miljković je četvrti član žirija “Pinkovih zvezda”, najznačajnijeg muzičkog takmičenja u ovom delu Evrope. Pored Desingerice, Bosanca i Zorice Brunclik, sada je stalni član žirija i Viki! Nije tražila kao Zorica, Filipince za masažu stopala i sok od tartufa, ali je tržila da Taške ne bude udaljen više od 11 metara od nje! To je ok! - napisao je Željko Mitrović nakon što je potpisao ugovor sa Viki.

Nedugo potom oglasila se Ceca, ne želeći da govori javno o razlozima zbog kojih je njena kuma napustila "Zvezda Granda".

- Ne treba komentarisati tuđe razloge, Viki je moja kuma, pa ja znam. Podržala sam je da promeni sredinu, nekad dođe do prezasićenja i to je sve u redu. Sve je to posao i ljudi treba da menjaju sredine u kojima više ne plivaju onako kako treba - rekla je Ceca. Foto: ATA images/M. M./A. Ahel

Jedan od novinara sa kojima je Ceca razgovarala "dobacio" je da Viki neka sam Bog pomogne i tako uzeo u obzir da će se u takmičenju pojaviti i Jelena Karleuša, a Ceca je imala jasan odgovor.

– Sve će zavisiti kako se postavi. Kako se ko postavi, tako i prođe – izjavila je Ceca.

