Legendarna jugoslovenska glumica, Milena Dravić, ostala je upamćena po svojoj lepoti i neponovljivom daru za glumu. Pored besprekorne glumačke karijere, pokojna glumica zapaćena je i po velikoj ljubavi sa Draganom Gagom Nikolićem sa kojim je bila do poslednjih dana.

Bili su jedan od omiljenih parova, a u srećnom braku bili su čitavih 45 godina. Ipak, ono što je javnosti malo poznato je to da je slavna glumica pre Gage imala još dva braka. Jedan od prvih koji je osvojio srce tada mlade Milene Dravić bio je reditelj Puriša Đorđević koji je preminuo u 99. godini.

- Najveća ljubav bila mi je Milena Dravić. Ta ljubav je 1960. prerasla u brak. U to vreme je bila velika zvezda. Išli smo iz filma u film. Ali kad sam primetio da joj smetam i da po mnogo čemu nisam čovek za nju, prijateljski smo se razveli - rekao je svojevremeno Puriša Đorđević. Foto: Jutjub/srbolove

U jednom intervjuu je govorio o ljubavi sa Milenom i priznao "da se i dalje nije opametio".

- Najvažnije u životu je da se ne plašiš. Ja se nikada ničega nisam plašio, blisko mi je ono što je govorio Niče - nije suština u tome da smo bili živi, nego kako smo živeli. Viđam ljude koji su nasmejani i srećni, ponekad sretnem i one bogate. Ali, i jedni i drugi uvek imaju strah koji ne mogu da shvate - prvi se plaše nesrećnih, jer misle da je nesreća 'zarazna', a bogati se, po istom principu, plaše siromašnih. Čovek ne sme da se plaši ni kad ostane bez kinte, ni kad ima milione, ni kad ostane bez ljubavi, ni kad ima ljubav. LJubav je vrlo važna, naročito onda kad nas ta ljubav ostavi. Dan-danas u prolazu često viđam ženu koja me je ostavila 1980. Da li verujete da se od tada još nisam opametio? Ali, od svih žena koje sam poznavao i koje sam voleo, još uvek jedino i najviše volim Milenu Dravić - rekao je tada Puriša Đorđević za domaće medije i dodao:

- Milena i ja smo kratko bili u braku, nismo imali ni fotografiju sa venčanja. A venčali smo se 1960, u mojoj kući u Čačku, i to u kuhinji. To je bila beda, sirotinja, nismo imali ni stan u Beogradu. Ali, među nama rečeno, mene su sve žene koje sam voleo ostavljale, smatrajući da više volim film nego njih. I bile su u pravu, film je bio i ostao moja najveća ljubav - ispričao je reditelj.

Nakon toga, Milena je uplovila u vezu sa rediteljem Vojislavom Kokanom Rakonjcem. NJihova ljubav krunisana je brakom, u kome su bili sve do njegove smrti. Rakonjac je preminuo u 34. godini života, 1969. godine. Foto: reprint TV Novosti

Tri godine kasnije, Milena upoznaje Gagu Nikolića i oni postaju jedan od najomiljenijih slavnih parova u bivšoj Jugoslaviji. LJubav sa Draganom razbuktala se na snimanju filma "Kako su se volele dve budale" 1972. godine, a upoznali su se tri godine ranije, na snimanju filma "Horoskop". Venčali su se u Opštini Vračar, a kuma im je bila glumica Seka Sablić.

