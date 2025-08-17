Društvene mreže preplavila je mapa koja prikazuje sliku evropskih zemalja, među kojima je i Srbija, na osnovu haplogrupa.
Posredi su grupe koje dele zajedničkog pretka i mogu da budu jedan od načina na koji može da se posmatra genetski sastav neke populacije. Kod ljudi, haplogrupe mogu da se baziraju na Y-DNA, koja se prenosi s očeva na sinove, ili na mtDNA, koja se prenosi s majki na potomke oba pola.
Velika Eupedijina mapa zasnovana je na Y-DNA, što znači da prikazuje samo muške zajedničke pretke, i to iz sledećih grupa:
- R1b: keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski
- R1a: slovenski, kurganski, arijski
- E3b: grčki, bliskoistočni, severoafrički
- I1: germanski (nordijski)
- I2a: južnoslovenski, sardinijski
- I2b: germanski (saksonski)
- J1: jevrejski, arapski
- J2: grko-romanski, anatolijski, mesopotamski
- G: kavkaski, gruzijski, jermenski
- T: egipatski, bliskoistočni
- N: uralo-finski, sibirski
- Q: hunski, srednjoazijski
- Grupe I1, I2b, I2a1 i I2a2 spadaju u mezolitičke Evropljane, grupe N1c1, G2a, E1b1b i T u neolitičke imigrante, a grupe R1a, R1b, J1 i J2 spadaju u imigrante iz bronzanog doba, piše Index.
Sastav haplogrupa za Srbe tako iznosi (Y-DNA) iznosi I1 8,5% (germanski-nordijski), I2*/I2a 33% (južnoslovenski, sardinijski), I2b 0,5% (germanski-saksonski), R1a 16% (slovenski, kurganski, arijski), R1b 8% (keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski), G 2% (kavkaski, gruzijski, jermenski), J2 8% (grko-romanski, anatolijski, mesopotamski), J*/J1 0,5% (jevrejski, arapski), E1b1b 18% (grčki/balkanski, bliskoistočni, severoafrički), T 1% (egipatski, bliskoistočni), Q 1,5% (hunski, srednjoazijski) i N 2% (uralo-finski, sibirski ).
Evo i liste nekih naroda po genetskoj sličnosti sa Srbima:
- Makedonija 96%
- Grčka 66%
- Mađarska 65%
- Ukrajina 62%
- Rumunija 61%
- Litvanija 57%
- Bugarska 53%
- Poljska 52%
- Italija 51%
- Maroko 48%
- Tunis 43%
- Turska 42%
- Rusija 32%