Društvene mreže preplavila je mapa koja prikazuje sliku evropskih zemalja, među kojima je i Srbija, na osnovu haplogrupa.

Posredi su grupe koje dele zajedničkog pretka i mogu da budu jedan od načina na koji može da se posmatra genetski sastav neke populacije. Kod ljudi, haplogrupe mogu da se baziraju na Y-DNA, koja se prenosi s očeva na sinove, ili na mtDNA, koja se prenosi s majki na potomke oba pola.

Velika Eupedijina mapa zasnovana je na Y-DNA, što znači da prikazuje samo muške zajedničke pretke, i to iz sledećih grupa:

R1b: keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski

R1a: slovenski, kurganski, arijski

E3b: grčki, bliskoistočni, severoafrički

I1: germanski (nordijski)

I2a: južnoslovenski, sardinijski

I2b: germanski (saksonski)

J1: jevrejski, arapski

J2: grko-romanski, anatolijski, mesopotamski

G: kavkaski, gruzijski, jermenski

T: egipatski, bliskoistočni

N: uralo-finski, sibirski

Q: hunski, srednjoazijski

Grupe I1, I2b, I2a1 i I2a2 spadaju u mezolitičke Evropljane, grupe N1c1, G2a, E1b1b i T u neolitičke imigrante, a grupe R1a, R1b, J1 i J2 spadaju u imigrante iz bronzanog doba, piše Index.

Sastav haplogrupa za Srbe tako iznosi (Y-DNA) iznosi I1 8,5% (germanski-nordijski), I2*/I2a 33% (južnoslovenski, sardinijski), I2b 0,5% (germanski-saksonski), R1a 16% (slovenski, kurganski, arijski), R1b 8% (keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski), G 2% (kavkaski, gruzijski, jermenski), J2 8% (grko-romanski, anatolijski, mesopotamski), J*/J1 0,5% (jevrejski, arapski), E1b1b 18% (grčki/balkanski, bliskoistočni, severoafrički), T 1% (egipatski, bliskoistočni), Q 1,5% (hunski, srednjoazijski) i N 2% (uralo-finski, sibirski ).

Evo i liste nekih naroda po genetskoj sličnosti sa Srbima:

Makedonija 96%

Grčka 66%

Mađarska 65%

Ukrajina 62%

Rumunija 61%

Litvanija 57%

Bugarska 53%

Poljska 52%

Italija 51%

Maroko 48%

Tunis 43%

Turska 42%

Rusija 32%

