Možda je ovo pravo vreme da saznate najinteresantnije činjenice o njima. Možemo krenuti sa tim da su one nekome kućni ljubimci i da ih rado drže u svojim domovima, što kod drugih ljudi izaziva veliku količinu čuđenja.

Zmije su životinje, gmizavci, koje kod gotovo svih ljudi izazivaju jedan te isti osećaj – strah. Često i gađenje

Možda je ovo pravo vreme da saznate najinteresantnije činjenice o njima. Možemo krenuti sa tim da su one nekome kućni ljubimci i da ih rado drže u svojim domovima, što kod drugih ljudi izaziva veliku količinu čuđenja.

Foto: Profimedia

 

 

Najbrža kopnena zmija je crna mamba.

Pročitajte još

DOKTORKA OTKRIVA: Znakovi koji kazuju da će pacijent umreti

DOKTORKA OTKRIVA: Znakovi koji kazuju da će pacijent umreti

16:59

"SIVA GOLUBICA": Ko je žena sa čuvene hiljadarke SFRJ?

"SIVA GOLUBICA": Ko je žena sa čuvene hiljadarke SFRJ?

08:00

IZNENADIĆETE SE: Ovako je Karađorđe stvarno izgledao (FOTO)

IZNENADIĆETE SE: Ovako je Karađorđe stvarno izgledao (FOTO)

21:00

SAVETI MILIONERA: 12 loših navika koje nas čine SIROMAŠNIM

SAVETI MILIONERA: 12 loših navika koje nas čine SIROMAŠNIM

12:17

Svake godine, u jednom malom mestu pod nazivom Batis Shirala, u Indiji, održava se festival posvećen kobrama.

Najotrovnije zmije na svetu su iz porodice Taipana, iz Australije.

Najduže očnjake ima Gabonska Vipera.

Po odsecanju glave zmije, ukoliko osoba nije pažljiva, moguće je da zadobije ujed gori nego kada je zmija živa.

Kada se zmija izlegne sa dve glave, to se zove aksijalna bifurkacija.

Danas ima oko 2.400 vrsta zmija, od čega je 400 otrovno.

OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i "orlovima"...
Sport

OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i "orlovima"...

DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)
Sport

DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)

BONUS VIDEO:

#zmija #zmije #zmijska glava #zanimljivosti
Komentari 0
"ДЕЛИЈЕ" У ШОКУ: Не могу да верују ко је погинуо

"DELIJE" U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo