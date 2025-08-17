Možda je ovo pravo vreme da saznate najinteresantnije činjenice o njima. Možemo krenuti sa tim da su one nekome kućni ljubimci i da ih rado drže u svojim domovima, što kod drugih ljudi izaziva veliku količinu čuđenja.

Zmije su životinje, gmizavci, koje kod gotovo svih ljudi izazivaju jedan te isti osećaj – strah. Često i gađenje

Možda je ovo pravo vreme da saznate najinteresantnije činjenice o njima. Možemo krenuti sa tim da su one nekome kućni ljubimci i da ih rado drže u svojim domovima, što kod drugih ljudi izaziva veliku količinu čuđenja. Foto: Profimedia

Najbrža kopnena zmija je crna mamba.

Svake godine, u jednom malom mestu pod nazivom Batis Shirala, u Indiji, održava se festival posvećen kobrama.

Najotrovnije zmije na svetu su iz porodice Taipana, iz Australije.

Najduže očnjake ima Gabonska Vipera.

Po odsecanju glave zmije, ukoliko osoba nije pažljiva, moguće je da zadobije ujed gori nego kada je zmija živa.

Kada se zmija izlegne sa dve glave, to se zove aksijalna bifurkacija.

Danas ima oko 2.400 vrsta zmija, od čega je 400 otrovno.

BONUS VIDEO: