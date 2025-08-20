Snimci i fotografije izuzetno sjajnog meteora, koji je osvetlio nebo nad Japanom, brzo su se proširili društvenim mrežama. Pojavio se sinoć oko 23 časa po lokalnom vremenu.

Foto: X printskrin/@volcaholic1

 

 

Ispovest očevidaca

Jedan od svedoka, Jošihiko Hamahata, koji se u tom trenutku vozio kroz prefekturu Mijazaki, podelio je svoje iskustvo za javnu televiziju NHK.

- Belo svetlo kakvo nikada ranije nisam video spustilo se odozgo i postalo toliko jako da sam jasno mogao da vidim kuće oko nas, kao dnevna svetlost - rekao je on.

 

- Delovalo je kao dnevna svetlost. Na trenutak nisam znao šta se dešava i bio sam veoma iznenađen.

Potvrda stručnjaka

Tošihisa Maeda, direktor Muzeja svemira Sendaj u regiji Kagošima, potvrdio je da se zaista radilo o izuzetno sjajnom meteoru.

 

 

Mogući pad u Pacifik

Prema njegovim rečima, meteor je najverovatnije pao u Tihi okean.

- LJudi su prijavili da su osetili vibracije. Bio je sjajan poput Meseca - dodao je.

 

 

Procene NASA

NASA navodi da objekti koji izazivaju ovakve pojave mogu biti veći od jednog metra.

(Indeks)

 

