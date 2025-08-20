Snimci i fotografije izuzetno sjajnog meteora, koji je osvetlio nebo nad Japanom, brzo su se proširili društvenim mrežama. Pojavio se sinoć oko 23 časa po lokalnom vremenu.

Foto: X printskrin/@volcaholic1

Ispovest očevidaca

Jedan od svedoka, Jošihiko Hamahata, koji se u tom trenutku vozio kroz prefekturu Mijazaki, podelio je svoje iskustvo za javnu televiziju NHK.

- Belo svetlo kakvo nikada ranije nisam video spustilo se odozgo i postalo toliko jako da sam jasno mogao da vidim kuće oko nas, kao dnevna svetlost - rekao je on.

Amazing view of the meteor/fireball in Japan tonight. This is the view from Kumamoto City...☄️pic.twitter.com/nHXyNGYm20 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 19, 2025

- Delovalo je kao dnevna svetlost. Na trenutak nisam znao šta se dešava i bio sam veoma iznenađen.

Potvrda stručnjaka

Tošihisa Maeda, direktor Muzeja svemira Sendaj u regiji Kagošima, potvrdio je da se zaista radilo o izuzetno sjajnom meteoru.

Meteor/fireball lights up Sakurajima volcano and Kagoshima City in Japan tonight ☄️ pic.twitter.com/WX9NZUwUUg — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 19, 2025

Mogući pad u Pacifik

Prema njegovim rečima, meteor je najverovatnije pao u Tihi okean.

- LJudi su prijavili da su osetili vibracije. Bio je sjajan poput Meseca - dodao je.

More AMAZING views of the meteor/fireball over Japan last night 😍 pic.twitter.com/4TE3PK3dQn — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 20, 2025

Procene NASA

NASA navodi da objekti koji izazivaju ovakve pojave mogu biti veći od jednog metra.

(Indeks)