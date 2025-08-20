Snimci i fotografije izuzetno sjajnog meteora, koji je osvetlio nebo nad Japanom, brzo su se proširili društvenim mrežama. Pojavio se sinoć oko 23 časa po lokalnom vremenu.
Ispovest očevidaca
Jedan od svedoka, Jošihiko Hamahata, koji se u tom trenutku vozio kroz prefekturu Mijazaki, podelio je svoje iskustvo za javnu televiziju NHK.
- Belo svetlo kakvo nikada ranije nisam video spustilo se odozgo i postalo toliko jako da sam jasno mogao da vidim kuće oko nas, kao dnevna svetlost - rekao je on.
Pročitajte još
- Delovalo je kao dnevna svetlost. Na trenutak nisam znao šta se dešava i bio sam veoma iznenađen.
Potvrda stručnjaka
Tošihisa Maeda, direktor Muzeja svemira Sendaj u regiji Kagošima, potvrdio je da se zaista radilo o izuzetno sjajnom meteoru.
Mogući pad u Pacifik
Prema njegovim rečima, meteor je najverovatnije pao u Tihi okean.
- LJudi su prijavili da su osetili vibracije. Bio je sjajan poput Meseca - dodao je.
Procene NASA
NASA navodi da objekti koji izazivaju ovakve pojave mogu biti veći od jednog metra.
(Indeks)