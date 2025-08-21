Analiza satelitskih snimaka od 11. jula pokazuje da baza verovatno raspolaže brigadom opremljenom sa šest do devet nuklearnih interkontinentalnih balističkih raketa tipa Hvasong-15 na tečno gorivo ili Hvasong-18 na čvrsto gorivo, kao i mobilnim lanserima.

"Ove rakete predstavljaju potencijalnu nuklearnu pretnju po Istočnu Aziju i kontinentalne SAD", navedeno je u izveštaju projekta "Beyond Parallel".

Izgradnja baze počela je oko 2004. godine i završena je do 2014, uz kasnija poboljšanja povezana s razvojem raketnih sistema, preneo je Tanjug.

Prema procenama, u slučaju krize ili rata, rakete i lanseri bi napustili bazu, priključili se jedinicama za transport bojevih glava i izvodili lansiranja sa unapred određenih lokacija. Foto: Profimedia

Baza Sinpung Dong deo je severnokorejskog strateškog raketnog pojasa i jedna od 15 do 20 neprijavljenih baza za balističke rakete.

Nije poznato da je ikada bila obuhvaćena pregovorima o denuklearizaciji između SAD i Severne Koreje.

BONUS VIDEO: