Bez obzira da li vam je više draže crno od belog grožđa, možete biti sigurni da ćete osvežiti organizam i snabdeti ga potrebnim vitaminima i mineralima, ali što se nauke tiče, razlike postoje.
Belo grožđe
100 g ima 60 kalorija
0,6 g proteina
10 g šećera
15,3 g ugljenih hidrata
Crno grožđe obiluje antioksidantom resveratrolom, koji je posebno koristan za kardiovaskularni sistem, po čemu je u prednosti u odnosu na belo grožđe.
NJegova uloga je da čisti krvne sudove i sprečava zgrušavanje, a takođe pozitivno utiče na mentalne i druge funkcije mozga i smanjuje rizik od moždanog udara.
Ne bacajte seme i kožicu
Kožica i seme crnog grožđa, koji se odbacuju dok se pravi vino, predstavljaju riznicu lekovitih sastojaka.
Od ovih "otpadaka" istraživači na jednom madridskom univerzitetu napravili su ekstrakt GADF, izuzetno bogat vlaknima i antioksidansima, prenosi "Informer".
Ukoliko se doda svakodnevnoj ishrani, ovaj grožđani ekstrakt može da prepolovi rizik od srčanih napada jer smanjuje krvni pritisak.
Kožica crnog grožđa sadrži materije koje joj daju boju i ukus i zato je bolje kada je ova sorta što tamnija.
Crno grožđe je bogato kalijumom, manganom, vitaminima C, B1 i B6, ali obiluje i biljnim vlaknima, kalcijumom i gvožđem.
Istraživanja su pokazala da crno grožđe povećava nivo melatonina, hormona neophodnog za dobar san.
Crno grožđe
100 g ima 54 kalorije
0,5 g proteina
13,5 g ugljenih hidrata
15,4 g šećera
0,1 g masti
Belo grožđe je dobar izvor vitamina A, C i K, kao i nekih minerala, poput kalcijuma i gvožđa, ali u manjoj meri od tamnijih sorti.
Nutricionisti napominju da ovo voće rešava probleme s probavom.
