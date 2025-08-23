Ćerka kraljice Maksime od Holandije, mlada princeza Katarina Amalija, našla se ni kriva ni dužna u centru skandala, a za sve je kriva veštačka inteligencija, odnosno neko ko je istu zloupotrebio. Eksplicitni snimak zadao je velike glavobolje holandskoj kraljevskoj porodici, iako nijednog trenutka nije bilo mesta sumnji da je reč o lažnom snimku.

Federalni istražni biro (FBI) sarađivao je sa vlastima u Holandiji na uklanjanju web stranica, navodi se u izveštaju u Daily Beastu. Ove web stranice, uključujući MrDeepFakes, takođe su distribuirale lažne eksplicitne video-snimke oko 70 drugih žena iz Holandije. Međutim, do sada nije bilo hapšenja u ovom slučaju.

Holandski web sajt Seher Og Hor objavio je da je buduća holandska kraljica Katarina Amalija imala "glavnu ulogu" u lažnom snimku. Ovo nije prvi put da je buduća kraljica Holandije postala žrtva takvog napada - njeni preoblikovani video snimci takođe su cirkulisali 2022. godine.

Ko je princeza Katarina-Amalija?

Katarina-Amalija Beatriks Karmen Viktorija, rođena 7. decembra 2003. godine u Hagu, najstarija je ćerka kralja Vilem-Aleksandra i kraljice Maksime, i buduća kraljica Holandije. Ona je nosila titulu princeze od Oranje, koja je data nasledniku, od pristupanja njenog oca u aprilu 2013. godine.

Ironično, njena diplomska teza bavila se pitanjem lažnih snimaka. Katarina Amalija je studirala politiku, psihologiju, pravo i ekonomiju (PPLE) na Univerzitetu u Amsterdamu. NJen program je započeo 2022. godine. Za svoju završnu tezu, "Beiond Disclosure: Bridging the Jaz Between the Artificial Intelligence Act and the Charter of Fundamental Rights with Deepfaked Bodies", princeza od Holandije ispitala je vezu između AI zakonodavstva i evropskih osnovnih prava, prenosi hindustantimes.

