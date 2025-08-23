Nacija u kojoj najmanje 42 odsto domaćinstava ima psa, što je jedna od najviših stopa u Evropskoj uniji, zgrožena je dočekala vest koju je preneo češki portal "Seznam Zpravy". Naime, objavljeni su snimci razgovora prema kojima se čini da je Balaštikova dogovarala uništenje firme svog bivšeg supruga i unajmljivanje osobe da ubije psa njegove nove partnerke. Pre nego što je obrisala svoj profil, Balaštikova je na Fejsbuku objavila da su snimci, koji su navodno iz jula i avgusta 2023. godine, montirani i da ništa slično nije učinila.

Pas o kojem je reč je živ, ali je ona uklonjena sa izborne liste.

- Činjenica da su sve ove laži isplivale baš sada je jasan znak da se radi o pokušaju nanošenja štete pokretu ANO pred izbore, a možda i o skretanju pažnje sa niza vladinih skandala. Ne želim da naškodim pokretu i zato sam odlučila odmah da zamrznem svoje članstvo - napisala je.

Češka policija je na društvenoj mreži "X" potvrdila da istražuje slučaj.

Babiš je brzo osudio svoju stranačku koleginicu.

- Ne možemo imati takve ljude u pokretu. Naravno da je Balaštikova pogrešila. Jednostavno ne možete tako govoriti... Nažalost, to je njena greška i odmah sam to rešio jer svi volimo životinje - poručio je Babiš biračima na jednom od predizbornih skupova.

Margita Balaštikova se burno razvela, a policija je više puta intervenisala u kući nje i njenog bivšeg supruga Jozefa.

Uprkos skandalu, Babiš i njegova desno-populistička stranka ANO vode u anketama sa 32,5 odsto podrške, dok vladajuća koalicija Spolu (Zajedno) zaostaje sa 20 odsto. Kako bi osigurao da tako i ostane, Babiš je u kampanju uključio - pse.

Samo nekoliko dana nakon izbijanja afere, Babiš je okupio pristalice, od kojih su neki poveli i svoje pse, i po velikoj vrućini popeo se na Lisa hora, najvišu planinu u Moravsko-šleskim Beskidima u istočnoj Češkoj. Fotografije i snimci sa planinarenja preplavili su njegov Fejsbuk profil.

Na jednoj fotografiji sa predizbornog skupa Babiš mazi psa, dok jedna objava prikazuje psa kako pije iz posude pričvršćene na promotivni transparent stranke.

Reč je o Betini, psu koji pripada Babiševoj desnoj ruci, Karelu Havličeku, koji je ovaj skandal nazvao "neprihvatljivim".

Prema Otu Ajblu, politikologu sa Masarik univerziteta, ovakvi PR potezi sastavni su deo Babiševe strategije.

- Babiš se redovno okružuje životinjama, to za njega nije ništa novo. Ne deluje forsirano. U tome ima autentičnosti - rekao je Ajbl i dodao da životinje humanizuju političare.

- Češka je nacija ljubitelja pasa i mačaka, pa ima smisla pokazivati životinje u kampanji - zaključio je.

Vladajuća "Civic Democratic Party (ODS)" iskoristila je aferu za napad i na društvenim mrežama objavila: "Hoće li vaši psi biti sigurni ako ANO dođe na vlast?"

Ipak, s obzirom na to da je Babiš u prošlosti preživeo daleko veće skandale, poput optužbi za otmicu sopstvenog sina i prevaru sa EU fondovima, verovatno sa samopouzdanjem čeka oktobarske izbore, zaključuje "Politiko".

