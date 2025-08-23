Lopovi su delovali organizovano i profesionalno, a cela operacija je izvedena za samo nekoliko sati.

Na mestu zločina ostali su samo prazni torovi i tragovi guma. Procenjuje se da šteta prelazi 100.000 evra, ali je veća zabrinutost među poljoprivrednicima koji strahuju da se iza krađe krije nešto mnogo opasnije od finansijske štete.

Istražitelji veruju da su lopovi stigli na farmu usred noći, koristeći najmanje tri velika kamiona za prevoz životinja. Pre toga su vešto onesposobili sisteme za nadzor i alarme, a na mestu događaja gotovo da nije bilo tragova, osim tragova guma. Vlasnik farme je otkrio krađu tek u ranim jutarnjim satima, kada je zatekao objekat prazan. Foto: A. Delić

– Ovo nije mogla biti improvizovana akcija. Sve ukazuje na to da iza toga stoji dobro organizovana kriminalna grupa – rekao je portparol policije Donje Saksonije.

Nemačka policija istražuje slučaj, ali je istraga izuzetno složena. Proveravaju snimke nadzornih kamera iz šireg područja, tragaju za svedocima i ispituju moguće veze sa nedavnim sličnim krađama u zemlji.

Postoji sumnja da su svinje već prevezene preko granice i završile na crnom tržištu, što bi znatno otežalo njihovo pronalaženje. Policija apeluje na građane da se jave sa bilo kakvim informacijama, uz garanciju potpune diskrecije i zaštite svedoka.

Opasnost za potrošače

Stručnjaci upozoravaju da ukradene životinje ne prolaze veterinarske ili zdravstvene preglede, a njihovo meso može završiti na tržištu bez potrebnih sertifikata. To predstavlja ozbiljnu pretnju po zdravlje potrošača koji bi nesvesno mogli da konzumiraju meso nepoznatog i potencijalno opasnog porekla.

Slučaj iz Donje Saksonije snažno je odjeknuo među nemačkim i evropskim poljoprivrednicima. Mnogi sada razmatraju dodatne mere bezbednosti, od termalnih kamera i sofisticiranih alarma do GPS sistema za praćenje stoke. Foto: Shutterstock, N. Fifić

– Ovo je upozorenje da moramo bolje da se organizujemo i zaštitimo. Kriminalne grupe vide poljoprivredu kao laku metu – rekao je jedan od lokalnih uzgajivača.

Krađa 500 svinja nije samo finansijski gubitak, već i pitanje javnog zdravlja i bezbednosti hrane. Analitičari smatraju da bi ovaj slučaj trebalo da bude podsticaj nadležnim institucijama da usvoje strože mere protiv organizovanog kriminala u poljoprivrednom sektoru.

(Blic)

BONUS VIDEO: