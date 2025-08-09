Ako ste ljubitelj mesa, vašu pažnju dobiće fotografija koja se širi društvenim mrežama. Reč je o svinjama koje su uzgajane na istoj farmi, ali u potpuno različitim uslovima. Jedna se hranila prirodno, dok je druga dobijala koncentrovanu hranu na bazi žitarica, kukuruza i soje. Sada svi pričaju o razlici u mesu koja se jasno vidi na fotografiji.

Objavio ju je dr Metju Vilicki na svom profilu na "Iksu". Na njoj se vidi svinjetina koja ima tanak sloj masti, ali i svinjetina koja ima mnogo više "belih delova". Pogledajte kako izgleda:

 

 

- Obe svinje su uzgajane u identičnim uslovima slobodnog uzgoja. Međutim, ona sa desne strane je dobijala hranu na bazi žitarica, kukuruza i soje, dok je onoj sa leve bilo dozvoljeno da se hrani prirodno. Ovo nudi uvid u to kako ishrana zasnovana na žitaricama, soji i kukuruzu može da utiče na naša tela - naveo je dr Vilicki.

Ova razlika donela je niz različitih komentara na društvenim mrežama. Mnogi pišu da uzgajivači, koji žele da ostvare profit, nikada ne bi hranili svinju do visokog nivoa sala. Ima i pitanja da li su svinje iste rase, a najviše korisnika pisalo je da su sigurni da je desnoj svinji bio dozvoljen pristup hrani 24/7.

(Mondo)

