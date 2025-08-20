Porodica Bojanić iz Čalme kod Sremske Mitrovice, decenijama poznata po uzgoju svinja, doživela je izuzetno retku i šokantnu pojavu. Tokom prašenja jedne krmače, među 18 prasića, jedno se rodilo sa jednim okom na sredini čela.

Dok su ostali prasići bili zdravi, ovo prase imalo je potpuno telo, ali deformisanu glavu i njušku. Porodica ističe da nisu menjali priplod i da do sada nisu imali genetskih problema na farmi, pa je događaj neočekivan i jedinstven za Srbiju.

- Bilo je 18 prasića, jedno mrtvo, jedno živo, a kada se šesto prase rodilo, nisam mogao da poverujem – oko posred čela, telo u redu, ali glava i njuška potpuno deformisani - rekao je Dragan Bojanić za "Telegraf".

Porodica dodaje da su krmače za priplod uvek birali pažljivo, a neraste uzimali sa proverenih farmi, što isključuje uobičajeni genetski problem.

"Cyclopia" – retka i ozbiljna genetska malformacija

"Cyclopia" je izuzetno retka kongenitalna malformacija koja nastaje kada se prednji deo mozga (prosencephalon) tokom embrionalnog razvoja ne podeli pravilno na dva dela. Rezultat je jedno centralno oko, često praćeno nedostatkom nosa ili nepravilnim razvojem njuške, što može dovesti do formiranja proboscisa, izrasline nalik nosu. Kod životinja, uključujući svinje, deformacije glave i respiratornih puteva često onemogućavaju preživljavanje, pa ovakvi primerci uglavnom uginu ubrzo nakon rođenja.

Genetski i teratogeni faktori

Najčešći uzrok kiklopije su mutacije gena Sonic Hedgehog (SHH), koji kontroliše pravilno razdvajanje očnih jabučica. Mutacije gena PAX2 i PAX6, takođe povezane sa razvojem očiju, mogu doprineti nastanku ovog poremećaja. Pored genetike, izloženost teratogenim supstancama tokom trudnoće, poput alkaloida ciklopamina iz biljke Veratrum californicum, može povećati rizik od deformacija. Kod goveda i drugih biljojeda koji konzumiraju ovu biljku, zabeleženi su slučajevi rođenja potomstva sa kiklopijom.

Zabeleženi slučajevi u svetu i Srbiji

Kiklopija je izuzetno retka i kod ljudi i kod životinja. Incidencija kod živorođenih ljudi je oko 1 na 100.000, dok je među pobačenim plodovima veća – oko 1 na 200. Slični slučajevi kod životinja zabeleženi su u Indiji, SAD, Francuskoj i Švedskoj, ali ovakav slučaj kod svinja u Čalmi praktično je jedinstven u svetu. U Indiji je 2017. godine u Assam regiji rođena koza sa jednim okom na čelu, što je izazvalo veliku pažnju medija i javnosti.

Studije pokazuju da, pored genetike, izloženost teratogenim biljkama tokom trudnoće povećava rizik od cyclopije kod svinja. U poljoprivrednoj praksi savetuje se da trudne krmače ne budu izložene poznatim teratogenim biljkama, kako bi se smanjio rizik od ozbiljnih malformacija kod potomstva. Iako je cyclopia retka, ovakvi slučajevi pružaju dragocene informacije o razvoju životinjskih i ljudskih embriona i ukazuju na značaj kombinacije genetskih i okolišnih faktora.

Zabeleženi slučajevi kKiklopije kod svinja

Kiklopija je izuzetno retka malformacija kod svinja, ali postoje dokumentovani slučajevi koji ukazuju na njen nastanak. Na primer, u martu 2024. godine, u Ilocos Sur provinciji na Filipinima, zabeležen je slučaj praseta rođenog sa jednim okom na čelu, što je izazvalo veliku pažnju medija i lokalne zajednice. U Velikoj Britaniji, tokom 2015. godine, uočeno je nekoliko deformisanih prasića, uključujući jednog sa cyclopijom i proboscisom, što je potvrđeno histopatološkim analizama. Takođe, u Argentini su zabeleženi slučajevi prasića sa različitim malformacijama, uključujući cyclopiju, povezane sa izloženošću teratogenim supstancama tokom trudnoće

Šta su Teratogene biljke?

Teratogene biljke su biljke koje sadrže supstance sposobne da izazovu ozbiljne malformacije kod embriona, uključujući cyclopiju. Jedna od najpoznatijih je Veratrum californicum (corn lily ili lažna ljiljan biljka). Ova biljka raste na vlažnim pašnjacima i obradivim površinama u umerenim klimatskim zonama, posebno u Severnoj Americi, ali srodne vrste mogu se pojaviti i u Evropi i Aziji. Prepoznaje se po visokim stabljikama, širokim, eliptičnim listovima i zelenim cvetovima koji formiraju gusti klas.

Druga opasna biljka je Conium maculatum (otrovni peršun). Raste na vlažnim livadama, pored puteva i kanala, a prepoznaje se po karakterističnim tamnim mrljama na stabljici i mirisu sličnom peršunu. Lupinus spp. (lupin ili ljubicasti bob) je takođe teratogen, a raste na sunčanim livadama i obradivim površinama, sa čuperkastim listovima i šarenim cvetovima.

Ako se ove biljke nađu na pašnjacima ili u hrani, farmama se savetuje: odmah ukloniti biljku iz životinjskog okruženja, kontrolisati pašnjak i hranilište, i trudnim krmačama obezbediti sigurno, provereno hranivo. Redovna inspekcija pašnjaka i edukacija o prepoznavanju opasnih biljaka ključni su za prevenciju malformacija kod prasića i drugih životinja.

