Pijani vozač je jurio nemačkim auto putem A67 u južnom Hesenu brzinom od 220 km/h, sa neverovatnih 4,2 promila alkohola u krvi! NJegov saputnik je imao toliko alkohola da merni uređaj nije mogao da očita vrednost.

Sve je počelo kada je svedok ugledao automobil koji vozi "slalom" i odmah obavestio policiju. Policijska patrola je zaustavila automobil sa stranim registarskim tablicama na odmorištu pored autoputa A5, gde su vozač i putnik odmah testirani na alkohol.

Foto: Profimedia, Shutterstock

 

 

Odmah mu oduzeta dozvola

- Vozač je imao 4,16 promila alkohola, a alko-test uređaj na strani suvozača nije mogao da očita vrednost jer se automatski isključuje na 5 promila - navodi se u saopštenju policije.

Vozačka dozvola mu je oduzeta na licu mesta.

Prema nemačkom zakonu, zabranjeno je voziti sa 0,5 promila, dok je vožnja sa više od 1,1 promila krivično delo zbog potpune nesposobnosti za vožnju.

Foto: Profimedia

 

 

Nemački i evropski automobilski klub "ADAC" upozorava:

- Kod više od četiri promila postoji akutna opasnost po život – mogući su gubitak refleksa, koma, šok i srčani zastoj. Kod pet promila skoro uvek nastupa smrt – piše "FenixMagazin".

