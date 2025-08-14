Otac Predrag Popović je ovog leta odlučio da odmara u Italiji, tačnije na Sardiniji, a svoj odmor je organizovao u duhu nekih prošlih vremena – jednostavno, skromno i autentično. Na Instagramu je podelio delove putovanja koje je započeo legendarnim fićom, kao što su nekada naši roditelji i bake i deke.

Kako to obično biva, čovek nikad nije miran, i ekipa oca Predraga je na putu imala i neprijatnosti. Kako sam svedoči, nije bilo nimalo naivno, te su morali da stave nove gume, a na automobilu će morati da se radi i kad stignu u Srbiju.

- Dragi naši, gume smo stavili nove, ali trap nismo mogli da regliramo jer kaže da ima lufta u trapu, pa nema smisla reglirati trap. Kako god, izdržaće do Srbije, a trap i reglažu ćemo obaviti negde usput ili u RS ili u Srbiji.

No, ovo sa gumama nije bilo naivno. Majstor se krstio i proizvodio zvukove pucanja. Čudio se kako guma nije pukla do sad. Bogu hvala što nas čuva i što smo nove gume obezbedili. To je zapravo pokazatelj svima nama koliko Bog bdi nad svima i da je naša jedina hrabrost, mudrost, nada, spas - zapravo poverenje u NJegovo vođstvo. Što i piše u Svetom pismu: "Veruj i ne ispituj".

U subotu, Bože zdravlja, nastavljamo svoj put nazad. Preko Livorna do Ankone, onda od Ankone do Zadra i preko Republike Srpske nazad za Srbiju. Gde ćemo noćiti - videćemo. Nama osim dvorišta gde ćemo šator razapeti, i ne treba mnogo...

Bogu hvala na svemu, ali i vama svima koji ste zvali i pitali kako možete da pomognete i urgirali da se gume što pre pošalju. Imati braću i sestre je najveće bogatstvo... A ja sam veoma bogat čovek kad ste mi vi to... - poručio je Popović na društvenim mrežama.

Avantura sa "YU" romantikom

Da podsetimo, pre nekoliko dana, u društvu porodice i prijatelja, otac Predrag Popović se zaputio na more bez glamura, ali sa puno duha. Hrana je naravno zauzela važno mesto – čim bi se negde stalo, iz torbi su se vadile kiflice, kulen, slanina… Sve domaće, poznato i ukusno.

"Ko ovako nije putovao, taj se odmora nije odmorio", poručio je u prvoj objavi, podsećajući na vremena kada se na letovanja išlo bez žurbe, uz pauze pored puta, obroke na haubi, šatore i spavanje na peškirima – nešto što je danas retkost.

- Mnogi pričaju, sećajući se detinjstva, kako su putovali polako bez žurbe, jeli na haubi, spavali u šatorima i na peškirima na plaži, ali ko to danas radi? Da li je moguće da smo se toga tako lako odvikli? Verujem da ako neko zaista želi to i može, no danas su drugi aršini i teži se drugim i boljim stvarima. Eto prođosmo 1.500 km kolima koja su vozili naši vršnjaci, pa i stariji. Pričamo kako smo ih spasili otpada i loših sudbina. I eto malo nama našeg detinjstva.. Još nas jedna stvar oduševila - kako je lepo kad se na vreme oženiš i decu izrodiš pa ti deca porastu, a ti još mlad. Neki naši vršnjaci žene se u 40-tim, a o deci da ne pričam.

Sve u svoje vreme, što ti babe rekle. Ako možete nešto primenite ili promenite, a ako ne... Onda gledajte slike - poručio je Predrag Popović sa Instagrama.

Na putu ka Sardiniji, Popović i njegov prijatelj – koji je vozio čuvenu "bubu" – ukrcali su se na trajekt. I tamo je atmosfera ostala ista – neposredno pre isplovljavanja, društvo je rasporedilo domaće đakonije: parče slanine, projica, kulen, sir, paradajz, pa i rakija – sve što budi osećaj doma.

NJegove objave izazvale su brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama. LJudi su komentarisali:

"To su čari nas Srba, ništa lepše jer uživamo"

„Bravo, društvo, vi ste pravi primer kako treba letovati!“

„Dosta mi je umišljenih, suština je da znaš da uživaš u trenutku.“

„Moj muž je poneo čvarke i slaninu, i luk – i ja sam, jer mi se prijelo.“

„Kao nekad u vozu – čim krene, vadi se sendvič, pile, rakija, pa se nudi po kupeu.“