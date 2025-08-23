Poznati češki ribolovac Jakub Vagner upecao je još jedan ulov za diku - ribu koju zovu "živi fosil".

Reč je o ribi aligator gar (Atractosteus spatula), jedna od najvećih slatkovodnih riba u Severnoj Americi, a fosilni ostaci ove vrste datiraju iz perioda rane krede od pre 100 miliona godina (otuda nadimak "živi fosil"). Po izgledu imaju sličnosti sa aligatorima, sa njihovim špicastim njuškama, dugim i oštrim zubima. Telo ima oblik torpeda, obično je smeđe ili maslinaste boje, do svetlosive ili žute, a ima dvostruki red velikih i oštrih zuba, kako bi lakše držali plen, koji love iz zasede. Hrane se manjim ribama, ali i pticama i sitnim sisarima koje nađu na površini vode.

Vagner je na svom Instagram profilu podelio vest o ulovu:

- Jedna od najneverovatnijih vrsta riba na našoj planeti! "Živi fosil" sa precima dinosaurusa - napisao je ribolovac u opisu fotografije, iako, istine radi, podatak da su preci te vrste dinosaurusi nije tačan.

Ko je "aligator gar"?

Riba aligator gar može narasti do preko tri metra dužine i težiti više od 130 kg. Poznata je po svom izduženom telu i dugoj čeljusti ispunjenoj oštrim zubima, što joj daje izgled sličan aligatoru – otuda i ime.

Aligator gar je poznat i po svom "prastarom" izgledu jer pripada jednoj od najstarijih poznatih linija riba koje potiču još iz perioda krede. Iako izgleda zastrašujuće, obično nije opasan za ljude.

A group of 12-year-old friends in Livonia made the catch of a lifetime when they reeled in what appears to be a rare alligator gar fish, a species not native to Michigan waters. FULL STORY: https://t.co/Oy9Y5UnuXH pic.twitter.com/V7dQxV0dJi — WXYZ Detroit (@wxyzdetroit) July 18, 2025

Jakub Vagner nije napisao gde je ulovio "živog fosila", ali reč je o autohtonoj vrsti koja se prirodno nalazi isključivo u Severnoj Americi. NJegovo prirodno stanište obuhvata južne delove SAD, posebno:

reku Mississippi i njene pritoke,

reke u Teksasu, Luizijani, Oklahomi i delovima Floride,

Slatke vode uz obalu Meksičkog zaliva.

Gotovo pola veka ova vrsta se smatrala štetnom za sportski ribolov i ciljano je eliminisana u Sjedinjenim Državama. Osamdesetih godina 20. veka donete su razumnije ekološke mere i na kraju je istaknuto da ova vrsta nije ništa manje bitna od drugih ekosistema. Vremenom ova vrsta postala je zaštićena, a nekoliko državnih i federalnih agencija Sjedinjenih Država pokrenulo je programe o informisanju o ovoj vrsti. "Atractosteus spatula" često se veštački uzgaja u bazenima, radi hrane u Meksiku i u istraživačke svrhe.

Out bass fishing today, seen a group of these babies swim by and decided to throw at them. First ever alligator gar lol pic.twitter.com/bu9FY5uNnk — The Plant Meister (@AntheiaFarms) May 11, 2025

Uzgaja se i širom sveta - uglavnom akvarijumski hobisti ili za sportski ribolov (otuda nije moguće sa sigurnošću tvrditi gde je Vagner upecao aligator gara).

Nema direktne veze sa dinosaurusima kao što kaže Vagner

"Živi fosil" nije direktan potomak dinosaurusa, ali su mu preci veoma stari i potiču iz doba dinosaurusa. Aligator gar pripada porodici "Lepisosteidae", a ta grupa riba postoji već više od 100 miliona godina.

NJeni preci su se pojavili u periodu krede (isto doba kada su živeli dinosaurusi), i zbog toga se često naziva "živa fosilna riba".

cute fish time ! this is the alligator gar :) heheh pic.twitter.com/LKW50SasfK — pee pee pingling 🪀 (@peepeepingus) July 28, 2025

To znači da se kroz milione godina gotovo nije menjala, pa izgledom veoma podseća na svoje prastare pretke.

Ali, ne — njeni preci nisu bili dinosaurusi. Dinosaurusi su kopnene životinje koje pripadaju grupi reptila (gmazova). Ribe, uključujući aligator gara, pripadaju sasvim drugoj grani života — vodene kičmenjačke životinje, koje su evoluirale mnogo pre dinosaurusa.

Saw Alligator Gar pic.twitter.com/ymzew84MJw — 𖦹𝗖𝗹𝘂𝗺𝘀𝘆 𝗡𝗶𝗻𝗷𝗮𖦹 (@Carnyxl) August 9, 2025

Ukratko, aligator gar ima zajedničko evolucijsko poreklo s drevnim životinjama, ali nije potomak dinosaurusa, već potiče iz linije riba koje su postojale uporedo s dinosaurusima, ali nisu iz iste grupe.

Zato se aligator gar s razlogom zove "živi fosil" – jer je jedan od najstarijih "preživelih" iz doba kada su svetom hodali dinosaurusi.

