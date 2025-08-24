Naime, Eva je nakon mnogo godina otkrila detalje odnosa sa čuvenim piscem Danilom Kišom.

Foto: Zoran Jovanović Mačak

- Kad sam bila mlada, zabavljala sam se sa Danilom Kišom. On bi bio srećan da sazna da nije bio samo veliki pisac već i veliki muškarac. Zabavljali smo se neko vreme, ali to nije prijalo ni njemu ni meni. Međutim, nastavili smo da se zabavljamo, dok me jednom nije uhvatio za ruku i rekao: "Je l' ja to dobro osećam da ni tebi nije dobro sa mnom?" - prisetila se Eva, pa nastavila:

- Pitao me je hoćemo li celog života da izigravamo da nam je dobro ili ćemo se rastati i mi smo bili prijatelji do kraja njegovog života. Bili smo kao brat i sestra, jer nama "to" nije valjalo. Samo erotski deo, ostalo jeste, ali ja mislim da je to za gospođu samo uteha - objasnila je glumica. Foto: Profimedia

"Muž mi se izvinjavao što imam ljubavnika"

Podsetimo, Eva je jednom prilikom šokirala kada je progovorila o detaljima braka i neverstva.

- Bila sam s ljubavnikom na sedmom nebu, srećna i nasmejana i letela sam. A kada bih došla kući, bila sam nesrećna. Ali ja sam sve priznala Rasu. Rekla sam mu da sam ga prevarila i da sam se zaljubila u drugog, a onda je on počeo da viče na mene i da me vređa... Tada sam ga upitala: "Zašto vičeš, zašto se ljutiš? Pa ja sam ti upravo rekla da volim drugog, a došla sam tebi. Vratila sam se kući, izabrala sam tebe!" Onda je prestao da viče i izvinio mi se - rekla je ona tada za domaće medije.

(Blic)

BONUS VIDEO: