Vagner je podelio vest o ogromnom ulovu na svojoj Fejsbuk stranici, navodeći da i u snu nije pomislio da će se iste godine sresti s još jednom grdosijom.

- Kada sam pre 14 dana upecao soma dugog 268 centimetara, ni u snu nisam pomislio da ću se ove godine sresti s još većim džinom. Danas je za mene postao još jedan prekretnica – po prvi put sam u našoj maloj, ali prelepoj zemlji premašio granicu od 270 centimetara. Tačno neverovatnih 272 cm. Dužina koja je retkost čak i na legendarnim lokacijama u Španiji, Italiji ili Francuskoj. Ovog puta, međutim, ovde… u našoj Češkoj Republici. I to na jednoj od najistraženijih lokacija s prisustvom somova kod nas - napisao je Vagner.

Ribolovac se zahvalio svojoj porodici i svima koji ga motivišu da nastavi dalje, navodeći da su važan deo njegovog života, njegovih uspeha i neuspeha. Vagner se zahvalio i prijateljima koji su bili sa njim i zabeležili njegov ulov.

Objava je od tada izazvala talas komentara u kojima mu ljudi čestitaju na ulovu.

- Velike čestitke, i verujem da se ne završava sa ovim brojem - napisao je jedan korisnik.

