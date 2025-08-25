Jedna učiteljica iz Nemačke već 16 godina je na bolovanju, a sve to vreme prima punu platu u visini između 5.051 i 6.174 evra mesečno, piše Feniks magazin. Za sve te godine nije odradila ni jedan dan posla, a niko u sistemu to nije primetio. Slučaj sada postaje još skandalozniji jer su se pojavile nove sumnje.
Posle završenih studija biologije i geografije, učiteljica iz Duizburga počela je 2003./2004. da radi u stručnoj školi u Vezelu. No već od avgusta 2009. više nije predavala, stalno dostavljajući lekarske potvrde zbog navodnih psihičkih tegoba.
Kad je 2015. u školu stigao novi direktor, izjavio je da nikada nije ni čuo za nju, iako je ona redovno primala platu. Tek devet godina kasnije, u proleće 2024., slučaj je postao sumnjiv školskim vlastima pa je zatražena službena lekarska procena.
Nastavnica je pokušala da izbegne pregled uz pomoć advokata, ali Upravni sud odbio je njen zahtev. Žalila se i na višoj instanci, ali je i Viši upravni sud NRW-a potvrdio da mora da se podvrgne lekarskom pregledu. Ako se pokaže da je trajno nesposobna za rad, prestaće da prima punu platu i imaće pravo samo na smanjenu penziju. Javnost u Nemačkoj burno je reagovala. Glasnogovornica Dizeldorfske okružne vlade poručila je da “intenzivno rade na razjašnjavanju slučaja”, dok je ministarka obrazovanja Doroti Feler istakla: “Za mene se otvara mnogo pitanja jer nikada nisam videla ovakav slučaj.”
U međuvremenu su se pojavile tvrdnje da se nastavnica paralelno bavi prirodnom medicinom. Na internetu su pronađeni oglasi sa njenim imenom, objavljeni posle 2009., a na društvenim mrežama je navodno sama pomenula da ima dodatnu edukaciju iz alternativne medicine. Kada je tačno stekla tu kvalifikaciju, nije poznato. Novinari su posetili njenu adresu u Duizburgu, gde komšije potvrđuju da je znaju kao nastavnicu, ali nikada nisu čuli da je bolesna. Prema informacijama, poseduje dva stana i živi bez finansijskih problema. Ona sama i njeni advokati zasad ne žele da komentarišu slučaj.