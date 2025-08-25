Jedna učiteljica iz Nemačke već 16 godina je na bolovanju, a sve to vreme prima punu platu u visini između 5.051 i 6.174 evra mesečno, piše Feniks magazin. Za sve te godine nije odradila ni jedan dan posla, a niko u sistemu to nije primetio. Slučaj sada postaje još skandalozniji jer su se pojavile nove sumnje.

Posle završenih studija biologije i geografije, učiteljica iz Duizburga počela je 2003./2004. da radi u stručnoj školi u Vezelu. No već od avgusta 2009. više nije predavala, stalno dostavljajući lekarske potvrde zbog navodnih psihičkih tegoba.

Kad je 2015. u školu stigao novi direktor, izjavio je da nikada nije ni čuo za nju, iako je ona redovno primala platu. Tek devet godina kasnije, u proleće 2024., slučaj je postao sumnjiv školskim vlastima pa je zatražena službena lekarska procena. Foto: Shutterstock

Nastavnica je pokušala da izbegne pregled uz pomoć advokata, ali Upravni sud odbio je njen zahtev. Žalila se i na višoj instanci, ali je i Viši upravni sud NRW-a potvrdio da mora da se podvrgne lekarskom pregledu. Ako se pokaže da je trajno nesposobna za rad, prestaće da prima punu platu i imaće pravo samo na smanjenu penziju. Javnost u Nemačkoj burno je reagovala. Glasnogovornica Dizeldorfske okružne vlade poručila je da “intenzivno rade na razjašnjavanju slučaja”, dok je ministarka obrazovanja Doroti Feler istakla: “Za mene se otvara mnogo pitanja jer nikada nisam videla ovakav slučaj.”

U međuvremenu su se pojavile tvrdnje da se nastavnica paralelno bavi prirodnom medicinom. Na internetu su pronađeni oglasi sa njenim imenom, objavljeni posle 2009., a na društvenim mrežama je navodno sama pomenula da ima dodatnu edukaciju iz alternativne medicine. Kada je tačno stekla tu kvalifikaciju, nije poznato. Novinari su posetili njenu adresu u Duizburgu, gde komšije potvrđuju da je znaju kao nastavnicu, ali nikada nisu čuli da je bolesna. Prema informacijama, poseduje dva stana i živi bez finansijskih problema. Ona sama i njeni advokati zasad ne žele da komentarišu slučaj.

