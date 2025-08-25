Nekadašnja teniska zvezda i seks-simbol svetskog sporta, Ana Kurnjikova, uhvaćena je u retkom javnom pojavljivanju.

Uslikana je na Floridi, gde je provela dan sa svoje troje dece - blizancima Nikolom i Lusi (7) i najmlađom ćerkom Meri (5).

😍 ¡Antes que nada, mamá! La estrella del tenis Anna Kournikova fue vista en Miami llevando a sus hijos al colegio con un look casual pero chic. La extenista y Enrique Iglesias forman una de las parejas más sólidas y discretas del showbiz. ✨



CC: Grosby Group pic.twitter.com/r7gyEmeypU — EstiloDF (@EstiloDF) August 19, 2025

Ovaj prizor iznenadio je mnoge, jer se Kurnjikova poslednjih godina gotovo potpuno povukla iz javnosti. Još u januaru kružile su zabrinjavajuće fotografije na kojima je viđena u invalidskim kolicima i sa ortopedskom čizmom, što je izazvalo lavinu spekulacija o njenom zdravstvenom stanju.

Tennis star Anna Kournikova in wheelchair sparking major health concerns as she’s spotted for first time in two years. She was at Bal Harbour with her kids and family.

Međutim, nove fotke govore da Ana izgleda fantastično - baš kao i tokom karijere.

Sada 44-godišnja Ruskinja izgleda dovoljno zdravo da uživa u porodičnim trenucima. Umesto glamura po kojem je bila poznata, Kurnjikova se pojavila u opuštenoj, ležernoj kombinaciji, posvećena isključivo svojoj deci.

A ex tenista Anna Kournikova casada com Enrique Iglesias foi clicada recentemente com os gêmeos Lucy e Nicholas de 7 anos e Marsha de 5.

Nossos pequenos estão tão lindos né 😍🤏

.#annakournikova #enriqueiglesias #familyiglesias

📷 @grosbygroup pic.twitter.com/YeWM88FFzq — Enrique Iglesias Brasil 🇧🇷 (@EnriqueIgBrasil) August 20, 2025

Podsetimo, Ana je tokom teniske karijere bila prava ikona, najviše je dogurala do osmog mesta na WTA listi u singlu, a u dublu je osvojila čak 16 titula, uključujući i dva trofeja na Australijan openu. Ipak, zbog niza povreda donela je šokantnu odluku da se povuče 2003. godine, sa samo 21 godinom.

NEW: Anna Kournikova takes her & Enrique Iglesias three children to school in Miami yesterday. 😍

(8.18.25) pic.twitter.com/dqBNcBzPpx — Enrique Daily (@Enrique_Daily) August 19, 2025

Van terena, Kurnjikova je postala planetarno poznata kao model i lepotica. Proglašavana je najseksipilnijom ženom sveta 2002. godine, ispred Britni Spirs i DŽenifer Lopez, a osam godina kasnije i najseksepilnijom teniserkom svih vremena. Foto: Prodimedia

Danas je daleko od blještavila reflektora - povukla se u miran porodični život sa svojim dugogodišnjim partnerom, muzičkom superzvezdom Enrikeom Iglesijasom.

(Kurir)

