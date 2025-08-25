Nekadašnja teniska zvezda i seks-simbol svetskog sporta, Ana Kurnjikova, uhvaćena je u retkom javnom pojavljivanju.

Uslikana je na Floridi, gde je provela dan sa svoje troje dece - blizancima Nikolom i Lusi (7) i najmlađom ćerkom Meri (5).

 

 

Ovaj prizor iznenadio je mnoge, jer se Kurnjikova poslednjih godina gotovo potpuno povukla iz javnosti. Još u januaru kružile su zabrinjavajuće fotografije na kojima je viđena u invalidskim kolicima i sa ortopedskom čizmom, što je izazvalo lavinu spekulacija o njenom zdravstvenom stanju.

Pročitajte još

SAOPŠTILA JAVNO Moniki Seleš dijagnostifikovana retka bolest

SAOPŠTILA JAVNO Moniki Seleš dijagnostifikovana retka bolest

18:40

"NAJBOLJI TATA": Švajni slavi rođendan, sinovi mu dali poklon

"NAJBOLJI TATA": Švajni slavi rođendan, sinovi mu dali poklon

20:10

"POSTALO JE TOLIKO LOŠE": Zašto se Kurnjikova odrekla slave?

"POSTALO JE TOLIKO LOŠE": Zašto se Kurnjikova odrekla slave?

11:24

PRVI MUŽ KURNJIKOVE: Krila brak, varala ga sa njegovim kolegom

PRVI MUŽ KURNJIKOVE: Krila brak, varala ga sa njegovim kolegom

11:23

 

 

Međutim, nove fotke govore da Ana izgleda fantastično - baš kao i tokom karijere. 

Sada 44-godišnja Ruskinja izgleda dovoljno zdravo da uživa u porodičnim trenucima. Umesto glamura po kojem je bila poznata, Kurnjikova se pojavila u opuštenoj, ležernoj kombinaciji, posvećena isključivo svojoj deci.

 

 

Podsetimo, Ana je tokom teniske karijere bila prava ikona, najviše je dogurala do osmog mesta na WTA listi u singlu, a u dublu je osvojila čak 16 titula, uključujući i dva trofeja na Australijan openu. Ipak, zbog niza povreda donela je šokantnu odluku da se povuče 2003. godine, sa samo 21 godinom.

 

 

Van terena, Kurnjikova je postala planetarno poznata kao model i lepotica. Proglašavana je najseksipilnijom ženom sveta 2002. godine, ispred Britni Spirs i DŽenifer Lopez, a osam godina kasnije i najseksepilnijom teniserkom svih vremena.

Foto: Prodimedia

 

 

Danas je daleko od blještavila reflektora - povukla se u miran porodični život sa svojim dugogodišnjim partnerom, muzičkom superzvezdom Enrikeom Iglesijasom.

(Kurir)

SLAVNI HRVAT U STRAŠNIM TRAGEDIJAMA IZGUBIO ŽENU I TRI SINA: "Svakog jutra tugujem i plačem"
Sport

SLAVNI HRVAT U STRAŠNIM TRAGEDIJAMA IZGUBIO ŽENU I TRI SINA: "Svakog jutra tugujem i plačem"

HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Sport

HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)

BONUS VIDEO:

#Ana Kurnjikova #teniserka Ana Kurnjikova #Ana Kurnjikova fotografije #Ana Kurnjikova Instagram #Ana Kurnjikova deca #Ana Kurnjikova muž #Ana Kurnjikova u invalidskim kolicima #Enrike Iglesijas #pevač Enrike Iglesijas #Ana Kurnjikova Iglesijas #Enrike Iglesijas žena #Ana Kurnjikova i Enrike Iglesijas #tenis vesti #VIP
Komentari 0
СЕНЗАЦИЈА НА ЈУ-ЕС ОПЕНУ! Грен слем шампион избачен са турнира

SENZACIJA NA JU-ES OPENU! Gren slem šampion izbačen sa turnira