Voditeljka RTS-a, Jelena Simić, je trenutno na odmoru, a rešila je da sa pratiocima na društvenim mrežama podeli kako se provodi na letovanju.

Jelena je na Instagramu objavila veoma izazovnu i slobodnu fotografiju sa kupanja. 

Foto: Instagram prinstskrin/_simicjelena

 

 

Pozirala je naga, okrenuta leđima, dok je gledala u pučinu.

Evidentno je da je voditeljka "Slagalice" u odličnoj formi, dok komplimente na račun izgleda dobija non-stop na Instagramu.

Pročitajte još

"BOŽE, ČUVAJ NAS": Voditeljka RTS imala ČEONI SUDAR (FOTO)

"BOŽE, ČUVAJ NAS": Voditeljka RTS imala ČEONI SUDAR (FOTO)

22:09

Olivera Kovačević nova kuma Prajda

Olivera Kovačević nova kuma Prajda

17:37

NAŠA PEVAČICA SE ŠLOGIRALA U 18. Otac umro na težak način

NAŠA PEVAČICA SE ŠLOGIRALA U 18. Otac umro na težak način

18:12

Kurnjikovu fotkali u invalidskim kolicima - sad snimljena opet

Kurnjikovu fotkali u invalidskim kolicima - sad snimljena opet

13:36

Foto: Instagram prinstskrin/_simicjelena

 

 

Jelena Simić je nedavno pozirala u beloj košulji i teksas suknji sa velikim izrezom, pa su u prvom planu bile njene noge.

Simićka je dobila mnoštvo komplimenata za ovo izdanje: "Lepotica", "goriš", "manekenko" itd.

Voditeljka kaže: "Suprug i ja smo dom gradili zajednički..."

- Naš brak je zasnovan isključivo na ljubavi. Dragan i ja smo dom gradili zajednički - kazala je jednom prilikom voditeljka, te navela da sa Draganom nipošto nije iz koristi.

- Što se karijera tiče, dešavalo nam se da je sredina upućivala otrovne strelice na jedno od nas preko leđa onog drugog. Nije tu bilo nikakve koristi. Jedina mera do koje mi držimo je mera ljubavi - kazala je Jelena tad za "Hello".

Foto: Prinskrin/Instagram/_simicjelena/Printskrin/Jutjub/Slagalica

 

 

Voditeljka za muža ima samo reči hvale.

- Svako razočarenje lakše podnesem sa njim. Velika mi je podrška. Vole ga i moji prijatelji, uvek mi napominju da ne dolazim bez njega - navela je za pomenut medij.

(Blic)

SLAVNI HRVAT U STRAŠNIM TRAGEDIJAMA IZGUBIO ŽENU I TRI SINA: "Svakog jutra tugujem i plačem"
Sport

SLAVNI HRVAT U STRAŠNIM TRAGEDIJAMA IZGUBIO ŽENU I TRI SINA: "Svakog jutra tugujem i plačem"

HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Sport

HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)

BONUS VIDEO:

#Jelena Simić #voditeljka Jelena Simić #Jelena Simić naga #Jelena Simić gola #Jelena Simić bikini #Jelena Simić u bikiniju #Jelena Simić fotografije #Jelena Simić Instagram #VIP #RTS voditeljka #Voditeljka Slagalice #Slagalica voditeljka
Komentari 0
ПОГЛЕДАЈТЕ ЦЕО СПИСАК ПРОИЗВОДА КОЈИ ЋЕ БИТИ НА СНИЖЕЊУ! Нове мере одушевиле грађане, председник Вучић представио пакет

POGLEDAJTE CEO SPISAK PROIZVODA KOJI ĆE BITI NA SNIŽENJU! Nove mere oduševile građane, predsednik Vučić predstavio paket