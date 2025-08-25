Voditeljka RTS-a, Jelena Simić, je trenutno na odmoru, a rešila je da sa pratiocima na društvenim mrežama podeli kako se provodi na letovanju.

Jelena je na Instagramu objavila veoma izazovnu i slobodnu fotografiju sa kupanja. Foto: Instagram prinstskrin/_simicjelena

Pozirala je naga, okrenuta leđima, dok je gledala u pučinu.

Evidentno je da je voditeljka "Slagalice" u odličnoj formi, dok komplimente na račun izgleda dobija non-stop na Instagramu.

Foto: Instagram prinstskrin/_simicjelena

Jelena Simić je nedavno pozirala u beloj košulji i teksas suknji sa velikim izrezom, pa su u prvom planu bile njene noge.

Simićka je dobila mnoštvo komplimenata za ovo izdanje: "Lepotica", "goriš", "manekenko" itd.

Voditeljka kaže: "Suprug i ja smo dom gradili zajednički..."

- Naš brak je zasnovan isključivo na ljubavi. Dragan i ja smo dom gradili zajednički - kazala je jednom prilikom voditeljka, te navela da sa Draganom nipošto nije iz koristi.

- Što se karijera tiče, dešavalo nam se da je sredina upućivala otrovne strelice na jedno od nas preko leđa onog drugog. Nije tu bilo nikakve koristi. Jedina mera do koje mi držimo je mera ljubavi - kazala je Jelena tad za "Hello". Foto: Prinskrin/Instagram/_simicjelena/Printskrin/Jutjub/Slagalica

Voditeljka za muža ima samo reči hvale.

- Svako razočarenje lakše podnesem sa njim. Velika mi je podrška. Vole ga i moji prijatelji, uvek mi napominju da ne dolazim bez njega - navela je za pomenut medij.

(Blic)

