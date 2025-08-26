Rebeka DŽang, poreklom iz Kine, već dve godine živi u Istri, gde se preselila nakon što se udala za Hrvata. Na TikTok-u redovno deli trenutke iz svog života u Hrvatskoj i prikazuje kako otkriva lokalne običaje i svakodnevicu. NJeni snimci često postaju viralni, što u prilog govore milionski pregledi.

Jedna od stvari koja je posebno nasmejala njene pratioce, jeste proces učenja hrvatskog jezika. Rebeka otvoreno priznaje da joj komunikacija sa suprugom ponekad stvara probleme. U jednom od svojih snimaka duhovito je komentarisala:

- Kunem se da se moj muž menja kad progovori hrvatski. Ja ne razumem ništa...

Rebeka se susreće i sa različitim komentarima svojih pratilaca. Neki korisnici tvrde da ona zapravo govori srpski, a ne hrvatski.

- Naučiš jezik, oni se žale. Ne naučiš jezik, oni se žale. Naučiš hrvatski, kažu da je srpski. Ne naučiš hrvatski, kažu ti - glupi majmune - istakla je u jednom snimku.

Ipak, većina Hrvata je bodri. "Ne brini, ti si sada naša", "Super si, nemoj obraćati pažnju na hejtere", "Samo nastavi da učiš, odlično ti ide", samo su neki od komentara.

Mnogi su je takođe podsetili da su hrvatski i srpski jezici veoma slični, kao i da zabuna nije ništa neobično.

BONUS VIDEO:

(Mondo)