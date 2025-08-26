Ako su vam računi za struju visoki i želite da uštedite, razmislite da isključite iz utičnice sledeće uređaje jer troše struju i kada ih ne koristite aktivno. Evo kako da smanjite račun za struju!

1. Punjač za mobilni

Često ga stalno držimo u utičnici, da bismo uvek znali gde je, ali tako se troši mala količina struje. Procenjuje se na oko 1,2 vata dnevno, što nije mnogo, ali ako držite uključene i sledeće aparate, oprez!

2. Prijemnik TV signala

Digitalni prijemnici nastavljaju svoju osnovnu aktivnost, primanje signala, čak i dok je TV isključen. Kada ugasite televizor, isključite i prijemnik, naročito noću. Ako vam je uključen 24/7, troši 22 vata na dan.

Foto: Profimedia

 

3. Računari

Da li samo "poklopite" laptop i odete kada ste završili s poslom? Desktop ili laptop računar troše struju ako su na punjaču, čak i ako ih ne koristite aktivno. Ako ne želite dodatni trošak koji neki procenjuju i na 96 vati, isključite ih!

4. Televizor

Malo ljudi zna da TV nismo zaista isključili, već samo stavili u "uspavani" režim, ako smo ga ugasili na dugme. Izvucite kabl iz utikača ako znate da satima nećete koristiti TV, inače ćete imati dodatnu potrošnju od oko 24 vati na dan.

НЕ, НЕ, САМО ТО НЕ! Тијана Бошковић у сузама напустила терен... (ВИДЕО)

NE, NE, SAMO TO NE! Tijana Bošković u suzama napustila teren... (VIDEO)