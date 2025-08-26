Ako su vam računi za struju visoki i želite da uštedite, razmislite da isključite iz utičnice sledeće uređaje jer troše struju i kada ih ne koristite aktivno. Evo kako da smanjite račun za struju!

1. Punjač za mobilni

Često ga stalno držimo u utičnici, da bismo uvek znali gde je, ali tako se troši mala količina struje. Procenjuje se na oko 1,2 vata dnevno, što nije mnogo, ali ako držite uključene i sledeće aparate, oprez!

2. Prijemnik TV signala

Digitalni prijemnici nastavljaju svoju osnovnu aktivnost, primanje signala, čak i dok je TV isključen. Kada ugasite televizor, isključite i prijemnik, naročito noću. Ako vam je uključen 24/7, troši 22 vata na dan.

Foto: Profimedia

3. Računari

Da li samo "poklopite" laptop i odete kada ste završili s poslom? Desktop ili laptop računar troše struju ako su na punjaču, čak i ako ih ne koristite aktivno. Ako ne želite dodatni trošak koji neki procenjuju i na 96 vati, isključite ih!

4. Televizor

Malo ljudi zna da TV nismo zaista isključili, već samo stavili u "uspavani" režim, ako smo ga ugasili na dugme. Izvucite kabl iz utikača ako znate da satima nećete koristiti TV, inače ćete imati dodatnu potrošnju od oko 24 vati na dan.

BONUS VIDEO: