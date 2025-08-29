Neda Ukraden u svojoj dugogodišnjoj blistavoj karijeri izvela je mnoštvo hitova, ali ubedljivo najveći je "Zora je".

Pevačica je gostujući u jednoj emisiji govorila o saradnji sa Rajkom Dujmićem dok su snimali pomenutu pesmu Nede Ukraden i prisetila se kako ju je doveo do suza.

- Pesma se zvala "Jovan labud". Rekla sam Đorđu Novkoviću da to promeni, ne mogu čoveku da pevam labudove. Predložili su da pesma bude "Milanovi labudovi", a ja sam se upravo razvela od Milana i rekla da mogu da me ubiju, ali neću da je pevam. Foto: ATA images/R. Z.

Kada sam Rajku Dujmiću rekla da neću da pevam, on se naljutio i raskinuli smo. Sa sobom je poneo pet pesama koje smo već snimili. Bila sam toliko šokirana da sam ostala da plačem i jecam u studiju, da nisu mogli da me uteše, izjavila je Neda u "Dalibor Petko Show".

- I posle toga smo se svađali oko teksta. Marina Tucaković je satima govorila da je imala ideju, ali se ništa nije dogodilo. Svi smo nešto napisali. Pa predložili su da pevam Zorane, Dragane, rekli šta će ti ova zora.

Napisala sam "Zora je svanula", a Marina je dodala "Suza je iz oka kanula", rekla je pevačica, a ova pesma Nede Ukraden prevedena je na 13 jezika.

Neda se sa Rajkom pomirila posle nekoliko godina, a sada je u društvu njegove udovice Snežane Dujmić najavila da će uskoro izaći nova pesma iz njegovog opusa.

