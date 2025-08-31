Glumac Vuk Kostić, čiji šarm ne ostavlja ravnodušnim brojne obožavateljke, uvek je bio otvoren kada je reč o ljubavnom životu.

NJegova popularnost među damama je nesumnjiva, a interesovanje za njegov privatni život ne jenjava.

Iako detalji o tipu žene koji privlači Kostića ostaju misterija, on je jasno izrazio svoj stav prema trendu plastičnih operacija. Foto: ATA images

Glumac nije sklon savremenim estetskim intervencijama koje mnoge žene danas praktikuju.

- Da, pa to sigurno nije moj tip žene. Ta mi neće rađati decu i ići pred staru majku sigurno. A to koji je moj tip žene, to samo ta žena zna. izjavio je Kostić svojevremeno za "Blic".

BONUS VIDEO: