Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović neće igrati na predstojećem Eurobasketu zbog povrede koja ga je primorala da se povuče iz tima.

Ova vest je razočarala brojne navijače koji su se nadali da će upravo on predvoditi reprezentaciju ka novim uspesima.

I dok sportska javnost analizira posledice njegovog izostanka, deo medija više pažnje posvećuje njegovom ljubavnom životu nego oporavku, kao da je važnije s kim se viđa nego da li će se na vreme vratiti na parket.

Foto: Profimedia

 

 

Bogdan Bogdanović, kapiten košarkaške reprezentacije Srbije je često tema medija ne samo zbog posla kojim se bavi, već i zbog svog burnog ljubavnog života. 

Kako pišu domaći mediji jedan od najpopularnijih domaćih sportista navodno je započeo romansu sa Katarinom Krivokapić, koja je 12 godina mlađa od njega.

 

@krivokapickatarina #foryou ♬ original sound - ⃟⃟⃟⃟⃟⃟

 

Nakon ovih saznanja Katarina je navodno zaključala svoje profile na društvenim mrežama, ali je još uvek možemo videti na Tik toku gde deli trenutka iz privatnog života i gde pleni pažnju svojim izgledom.

Dugo se spekulisalo na društvenim mrežama da Bogdan ima novu simpatiju. Pre nekoliko meseci paparaci su ga zatekli na aerodromu u društvu osobe koja je nosila veliki duks i pokušavala da izbegne kamere.

Prema najnovijim informacijama, ta osoba je upravo Katarina Krivokapić.

Katarina je rođena 2004. godine, veoma je lepa i zgodna, pa ne čudi što je košarkašu zapala za oko. 

(Glossy)

