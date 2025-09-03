Za upravljačem "opela" bio je 81-godišnji vozač koji je prebačen u bolnicu u Poznanju.

Pre desetak dana u Poljskoj se dogodila teška saobraćajna nesreća. Neverovatnu situaciju s pružnog prelaza snimile su nadzorne kamere, a tek sada je u javnost pušten snimak koja bi trebalo da upozori vozače na slične situacije. Foto: Jutjub printskrin/Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prema izveštaju policijske stanice u Poznanju, za upravljačem "opela" bio je 81-godišnji vozač koji je svojim autom probio rampu i stao doslovno nasred pruge. U tom trenutku na njega je naletio voz.

Na mesto nesreće odmah su stigle sve službe, uključujući helikopter hitne medicinske pomoći koji je nesretnog vozača prebacio u bolnicu. Poljski mediji navode da je vozač stabilno.

Zbog nesreće je na toj deonici u potpunosti zaustavljen železnički saobraćaj na nekoliko sati.

- Uređaji za signalizaciju železničkog prelaza su ispravno funkcionisali - naglašavaju Poljske železnice i dodaju:

- Svake godine na pružnim prelazima dogodi se otprilike 170 nesreća, što rezultira desetinama smrtnih slučajeva. Kao deo kampanje "Siguran prelaz", ovim videom želimo da podignemo svest vozača o opasnostima koje se događaju zbog nedovoljno pažnje - stoji u objavi.