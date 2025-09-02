Bivši češki premijer i lider opozicionog pokreta ANO, Andrej Babiš, juče je fizički napadnut od strane građanina tokom sastanka sa biračima u selu Dobra u Moravsko-šleskom kraju u ponedeljak.

Prema rečima poslanika pokreta Aleša Jučelke, koji je bio na sastanku sa Babišem, jedan od učesnika ga je udario štakom u glavu. Babiš je potom prebačen u bolnicu na lečenje. Foto: Profimedia

- Da, mogu da potvrdim da je predsednika napao jedan od građana štakom. Čovek ga je udario u glavu - rekao je Jučelka.

Prema njegovim rečima, Babiš je potom otišao u bolnicu, ali još ne zna kakvo je njegovo stanje.

- Još ćemo saznati kakvo je njegovo zdravstveno stanje, još nemam ove informacije - dodao je. Foto: Profimedia

Napad je kasnije potvrdio portparol pokreta Martin Vodička. Međutim, prema njegovim rečima, neko je udario Babiša metalnim predmetom.

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik pokreta Gradonačelnici i nezavisni (STAN), Vit Rakušan, već je reagovao na incident, nazvavši nasilje u bilo kom obliku neprihvatljivim. Foto: Profimedia

- Nedvosmisleno osuđujem današnji napad na Andreja Babiša. Tražimo bolju budućnost za našu zemlju u sukobima argumenata i ideja, a ne u fizičkom nasilju - napisao je Rakušan na "X" mreži.

On veruje da će policija brzo istražiti incident.

Postupke nepoznatog muškarca osudio je i ministar poljoprivrede i predsednik KDU-ČSL, Marek Viborni. „Ako se ne slažete sa nekim, glasajte u skladu sa tim na izborima. Želim sve najbolje Andreju Babišu“, dodao je.

Pre nekoliko dana još jedan skandal u Babiševoj partiji POLITIČARKA Margita Balaštikova, za koju se nagađalo da bi mogla da postane ministarka u vladi Andreja Babiša, favorita na češkim izborima, našla se u središtu velikog skandala pre destak dana. Nacija u kojoj najmanje 42 odsto domaćinstava ima psa, što je jedna od najviših stopa u Evropskoj uniji, zgrožena je dočekala vest koju je preneo češki portal "Seznam Zpravy". Naime, objavljeni su snimci razgovora prema kojima se čini da je Balaštikova dogovarala uništenje firme svog bivšeg supruga i unajmljivanje osobe da ubije psa njegove nove partnerke (više o tome pročitajte na OVOM linku). Pre nego što je obrisala svoj profil, Balaštikova je na Fejsbuku objavila da su snimci, koji su navodno iz jula i avgusta 2023. godine, montirani i da ništa slično nije učinila. Foto: Profimedia Pas o kojem je reč je živ, ali je ona uklonjena sa izborne liste. Babiš je brzo osudio svoju stranačku koleginicu. - Ne možemo imati takve ljude u pokretu. Naravno da je Balaštikova pogrešila. Jednostavno ne možete tako govoriti... Nažalost, to je njena greška i odmah sam to rešio jer svi volimo životinje - poručio je Babiš biračima na jednom od predizbornih skupova.

Prema rečima prvog potpredsednika pokreta, Karela Havličeka, napad je jedna od posledica kampanje mržnje koju, prema njegovim rečima, vode koalicija SPOLU, Pirati i, poslednjih dana, pokret STAN. Foto: Profimedia

- Sada se završilo udarcem u glavu, sledeći put može biti gore. Kampanju su zasnovali na podsticanju straha i mržnje. Upozoravali smo da bi moglo slično da se završi i završilo je - napisao je Havliček na "X" mreži.

(Aktuality.sk)

BONUS VIDEO: