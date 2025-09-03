Košarkaši Srbije osvojili su bronzu na tek završenim Olimpijskim igrama ali šou su ipak ukrale njihove lepše polovine koje su bile najglasnija i najvernija podrška.

Foto: Profimedia

 

I dok su svi pisali o Nataliji Jokić, Teodori Avramović, devojka Vasilija Micića je vešto izbegavala objektive znatiželjnijih medija.

Nakon veličanstvenog dočeka u Beogradu i čuvenog balkona organizovana je velika proslava u prestižnom prestoničkom restoranu, gde su se okupili svi Olimpijci s lepšim polovinama.

Foto: ata

 

Poglede svih prisutnih ukrala je devojka Vasilija Micića, Marikeli Congu, koja je zablistala u uskoj, elegantnoj, crnoj haljini i ravnim salonkama.

Foto: ata

 

Košarkaš je izabranicu držao za ruku cele večeri, a posebno mu je prijalo što je lepa, javnosti nepoznata devojka dobila niz komplimenata na račun svog izgleda.

Pročitajte još

KAPITENSKI! Bogdan poslao moćnu poruku posle povrede

KAPITENSKI! Bogdan poslao moćnu poruku posle povrede

17:04

ČETIRI GODINE STARIJA Ko je Petruševa draga? Rodila mu ćerku

ČETIRI GODINE STARIJA Ko je Petruševa draga? Rodila mu ćerku

21:17

BURNA SVAĐA SRBINA I TURČINA Kako su "ratovali"Kari i Ataman

BURNA SVAĐA SRBINA I TURČINA Kako su "ratovali"Kari i Ataman

18:13

"Ne smemo da dozvolimo da 'kraduckaju' Srbiju"

"Ne smemo da dozvolimo da 'kraduckaju' Srbiju"

18:41

Marikeli je studentkinja nautičkih studija, a bavi se i PR-om od 2018. godine, promoterka je i žurki širom Atine. Na Instagramu i TikToku ukupno ima više od 200.000 pratilaca.

Lepa Grkinja je veoma mlada, tek je nedavno proslavila 20. rođendan, a tada je par i ozvaničio vezu kada se Vasa pojavio na rođendanskoj žurki.

SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
Sport

SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!

PANIKA! Da li tereni sa veštačkom travom izazivaju rak kod dece i ostalih sportista?!
Sport

PANIKA! Da li tereni sa veštačkom travom izazivaju rak kod dece i ostalih sportista?!

#Vasilije Micić #Vasilije Micić košarkaš #košarkaš Vasilije Micić #VIP #sport #košarka
Komentari 0
ФИБА ПИТАЛА СВЕТ "ШТА МОЖЕ СРБИЈА БЕЗ БОГДАНА?" - И ево шта јој је свет поручио!

FIBA PITALA SVET "ŠTA MOŽE SRBIJA BEZ BOGDANA?" - I evo šta joj je svet poručio!