Voditelj i sportski komentato, Slobodan Šarenac više od dve decenije je u braku sa zvezdom srpske ženske košarke Anđelijom Arbutinom. Foto: ATA images/A. Hamzagić

Iako je Arbutina dugo u penziji, i dan-danas se prepričavaju njeni uspesi, a ono po čemu je, između ostalog, i ostala poznata jesu Olimpijske igre u Seulu 1988. godine, kada je postigla koš za pobedu u polufinalu protiv Australije i Jugoslaviju odvela u finale protiv SAD-a. Foto: V. Danilov

U nacionalnom dresu je odigrala čak 81 utakmicu, a gorepomenuti koš joj je obeležio reprezentativnu karijeru. Na olimpijadama, svetskim i evropskim prvenstvima osvojila je čak četiri srebrne medalje.

Danas se u javnosti pojavljuje kao stručni komentator, a često je uživo u programu baš sa mužem. NJih dvoje imaju dve ćerke, Laru i Ninu, a Slobodan se nedavno i našalio u programu sa ženom. Foto: N. Parušić

- Za kraj imam jedno šaljivo pitanje za našu gošću. Ne znam da li smem, s obzirom na to da sam ključeve od kuće ostavio u Beogradu, ali, ipak, gde su deca i ko pazi na njih? - kazao je Slobodan Šarenac tom prilikom.

- Da odgovorim, deca su kod kuće - poručila je Anđelija, a njihova konverzacija nasmejala je tada sve.

(Blic)