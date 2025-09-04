Voditelj i sportski komentato, Slobodan Šarenac više od dve decenije je u braku sa zvezdom srpske ženske košarke Anđelijom Arbutinom.

Foto: ATA images/A. Hamzagić

 

Iako je Arbutina dugo u penziji, i dan-danas se prepričavaju njeni uspesi, a ono po čemu je, između ostalog, i ostala poznata jesu Olimpijske igre u Seulu 1988. godine, kada je postigla koš za pobedu u polufinalu protiv Australije i Jugoslaviju odvela u finale protiv SAD-a.

Foto: V. Danilov

 

U nacionalnom dresu je odigrala čak 81 utakmicu, a gorepomenuti koš joj je obeležio reprezentativnu karijeru. Na olimpijadama, svetskim i evropskim prvenstvima osvojila je čak četiri srebrne medalje.

Danas se u javnosti pojavljuje kao stručni komentator, a često je uživo u programu baš sa mužem. NJih dvoje imaju dve ćerke, Laru i Ninu, a Slobodan se nedavno i našalio u programu sa ženom.

Foto: N. Parušić

 

- Za kraj imam jedno šaljivo pitanje za našu gošću. Ne znam da li smem, s obzirom na to da sam ključeve od kuće ostavio u Beogradu, ali, ipak, gde su deca i ko pazi na njih? - kazao je Slobodan Šarenac tom prilikom.

- Da odgovorim, deca su kod kuće - poručila je Anđelija, a njihova konverzacija nasmejala je tada sve.

(Blic)

LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!
Sport

LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!

SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
Sport

SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!

Pročitajte još

TEK NAPUNILA 20 GOD: Prelepa Grkinja je devojka Vase Micića

TEK NAPUNILA 20 GOD: Prelepa Grkinja je devojka Vase Micića

18:51

KAPITENSKI! Bogdan poslao moćnu poruku posle povrede

KAPITENSKI! Bogdan poslao moćnu poruku posle povrede

17:04

ČETIRI GODINE STARIJA Ko je Petruševa draga? Rodila mu ćerku

ČETIRI GODINE STARIJA Ko je Petruševa draga? Rodila mu ćerku

21:17

HEROJI NA PARKETU: Znate li koji Orlovi se kriju iza fotki?

HEROJI NA PARKETU: Znate li koji Orlovi se kriju iza fotki?

17:53

#Slobodan Šarenac #Slobodan Šarenac supruga #Slobodan Šarenac žena #Slobodan Šarenac deca #košarka #sport
Komentari 0
УДАРАЦ ЗА НАТО ПЛАНОВЕ Руси у центру Купјанска! Да ли ће ЕУ дефинитивно ући у украјински рат? (ВИДЕО)

UDARAC ZA NATO PLANOVE Rusi u centru Kupjanska! Da li će EU definitivno ući u ukrajinski rat? (VIDEO)