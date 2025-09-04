Jedna Nemica je čvrsto verovala u "svoje srećne brojeve" – i sada je konačno nagrađena. Žena iz Berlina je igrala loto skoro 30 godina i to sa istovetnom kombinacijo, a prošle nedelje je osvojila džekpot i postala milionerka.

Žena je prošlog vikenda osvojila oko 4,4 miliona evra (oko 515 miliona dinara), što je najveći dobitak na lutriji do sada ove godine u nemačkoj prestonici. Foto: Profimedia

Dobitnica lutrije igrala pretplatom

Interesantno je da je srećna dobitnica konstantno birala iste brojeve - od 1996. godine, a sada joj se osmehnula ogromna sreća, potvrdio je "Berlin loto" za "Bild".

Krstići na brojevima pokazivali su na 5, 11, 13, 39, 42, 48 i super broju 6. Ta kombinacija joj je donela veliku sumu novca na račun. Broj 13, od svih brojeva, doneo joj je posebnu sreću: to je najređe izvučen broj od svih (samo 544 puta od 1955. godine), a ona je uvek igrala na njega. Međutim, najčešće izvučen broj 6 (665 puta) nije bio na njenom srećnom tiketu 30 godina - do sada.

Foto: I. Marinković

Ona nije postala jedina loto milionerka u Berlinu prošle nedelje. Druga "suva" šestica (bez "super broja) otišla je u Hamburg, gde je srećni dobitnik bogatiji za 3,2 miliona evra.

Koliko novca je uložila Berlinka za 30 leta i da li joj se isplatila upornost?

Prema podacima "Loto Berlina", pobednica je redovno igrala dve linije, plus igru "77" u izvlačenjima sredom i subotom. Ovo se kudikamo isplatilo pošto je procenjeno da je ukupno uložila oko 10.000 evra za nepunih 30 leta. Foto: Profimedia

Srećna dobitnica je navodno žena ima između 50 i 60 godina i živi u okrugu Šeneberg (oko 125.000 stanovnika). Iz razloga poverljivosti, dodatni detalji neće biti otkriveni.