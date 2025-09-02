Severna Rajna-Vestfalija ima 18 miliona stanovnika, a navodno će se 20.000 kandidata trkati za dužnost na lokalnim izborima 14. septembra. S obzirom na to da su neki kandidati preminuli, moraće da se štampaju novi glasački listići. Dodatno, oni koji su glasali poštom, moraće ponovno glasati.

Broj smrtnih slučajeva ipak je izazvao pitanja na društvenim mrežama. Ministarstvo unutašnjih poslova savezne države istaklo je da su umrli i kandidati drugih stranaka, uključujući Zelene i Socijaldemokrate.

Lavina teorija zavera na društvenim mrežama

AfD je postao druga najveća stranka u Nemačkoj na saveznim izborima u februaru, proširivši svoju popularnost s istoka na zapad zemlje. Nemačka obaveštajna agencija klasifikovala je u maju AfD kao desničarsku ekstremističku organizaciju, pre nego što je stavila pauzu na taj opis zbog žalbe koja je u procesu.

Početni izveštaji medija sugerisali su da su četiri AfD-ova kandidata umrla, a zatim su se pojavile informacije i o smrti dva rezervna kandidata, što je izazvalo lavinu teorija zavere na društvenim mrežama.

Potpredsednica AfD-a Alis Vajdel nije se potrudila da uguši nagađanja, već je podelila tvrdnju penzionisanog ekonomiste, Stefana Homburga, kako je broj smrtnih slučajeva kandidata "statistički gotovo nemoguć".

Stratezi se nadaju dobrom rezultatu

Međutim, Kej Gotšalk, drugi čovek AfD-a u Severnoj Rajni-Vestfaliji, poručio je kako "delimične informacije" kojima raspolaže ne ukazuju na to da su smrti bile sumnjive. Napomenuo je da njegova stranka želi da se slučajevi istraže "bez da se odmah uđe u područje teorije zavere".

Stratezi AfD-a nadaju se dobrom rezultatu na lokalnim izborima u Severnoj Rajni-Vestfaliji, koji se smatraju prvim testom birača otkako je nova savezna vlada došla na vlast.

Na poslednjim lokalnim izborima u maju 2022, AfD je osvojio samo 5,4 odsto u pokrajini koja predstavlja "industrijsko srce" Nemačke i koja je pretrpela velike gubitke radnih mesta. Ipak, na saveznim izborima u februaru ove godine, AfD je u Severnoj Rajni-Vestfaliji dobio 16,8 odsto, a ankete sugerišu da bi sličan rezultat mogao da ostvari i na lokalnim izborima.

